104歲羽球老頑童林友茂世壯運秀球技 滿意揮拍對手接不到
2025/5/26 15:02（5/26 15:38 更新）
（中央社記者陳容琛台北26日電）104歲「羽球老頑童」林友茂今天在世壯運攜手奧運雙金名將李洋征戰表演賽，他笑說，這個年紀能站在場上已經不容易，並滿意自己揮拍讓對手接不到。
身為金氏世界紀錄認證最年長的羽球運動員林友茂，受邀擔任這次世壯運的聖火代表，他今天與奧運雙金羽球名將李洋搭檔參加表演賽，親自下場展現球技，最後兩人聯手以11比9擊敗李洋父親李峻淯、李洋高中羽球教練鄭永成的組合，贏得比賽勝利。
林友茂賽後接受媒體聯訪時透露，104歲還能站上場上已經相當不容易，尤其大家喜歡看他親自踏上世壯運的羽球舞台，因此決定參加表演賽，並對自己今天的揮拍特別滿意，「我打3個球，對手都沒有接到，這是我最高興事情。」
有機會與羽球名將李洋聯手，林友茂笑說賽前就覺得獲勝機率超過50%，並很榮幸與李洋搭配，「他是很成功的球員，拿到兩屆奧運金牌不是世界上所有人都能做到，所以我盡量頭低下去給他打，對整體搭配很滿意。」
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從50歲改打羽球到現在，林友茂指出目前仍規律保持每週3天打球，希望以自身例子號召更多人投入羽球運動，並打趣提到剛剛搭高鐵到台北，一路上很多人要求合照，甚至最近2個月與超過千人合影，「可能我穿著世界紀錄的衣服很明顯。」
日前在世壯運開幕式被輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳詢問長生之道，林友茂幽默回應「多看美女」，他今天進一步解釋，有附帶3個條件，包含「眼動心不動、心動不行動、上動不下動」，「這都是保障女生的安全。」（編輯：李淑華）1140526
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