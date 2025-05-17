世壯運開幕 副總統歡迎選手、黃仁勳啟動聖火

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（中央社記者陳昱婷台北17日電）2025雙北世界壯年運動會今天在台北大巨蛋開幕，副總統蕭美琴到場歡迎所有選手並邀請享受賽事，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳也以聖火代表身分出席。

2025雙北世壯運今天起至30日登場，蕭副總統在開幕典禮致詞，歡迎來自世界各國的選手以及運動愛好者，接著以英文表示：「歡迎來到台灣」，邀請大家享受這場賽事。

在升完會旗並由台北代表周思齊、新北代表林說及帕拉代表張維捷完成運動員宣誓後，5名來自不同領域的聖火代表站上舞台，包含奧運拳擊金牌得主林郁婷、台灣棒球傳奇彭政閔、金氏世界紀錄最年長羽球員林友茂、影后張艾嘉及黃仁勳，5人共同啟動聖火，象徵賽事正式展開。

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世壯運執委會統計，開幕典禮共約1.8萬名選手及觀眾共襄盛舉，典禮中安排3場文化表演環節，首先由金曲歌后阿爆及子弟兵「那屋瓦少女隊」帶來揉合原住民族文化及台灣各族群特色的「歡聚島嶼」，傳達開幕式主軸「我們共享同一片天空（We share the same sky）」。

桌球名將莊智淵、江宏傑及葉伊恬接著帶來跨越世代的「熱血雙北」，最後由樂團告五人、母子檔歌手比莉與周湯豪、中華職棒啦啦隊應援團帶來的「宇宙派對」演出，替典禮劃下句點。（編輯：張銘坤）1140517