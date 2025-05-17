世壯運台北大巨蛋開幕 選手進場多國國旗現身
2025/5/17 20:58（5/17 21:17 更新）
（中央社記者陳昱婷台北17日電）2025雙北世壯運今晚在台北大巨蛋開幕，參賽選手在觀眾歡呼下進場，執委會日前表示進場將發放賽會專屬旗幟，選手無須另帶旗幟，但現場仍見中華民國、蒙古國等多國國旗現身。
2025雙北世界壯年運動會今天開幕，多名選手下午5時50分在台北市副市長林奕華、世壯運執行長林哲宏帶領下，自台北市政府前遊行至台北大巨蛋，參與晚間7時登場的開幕典禮。
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開幕活動以運動員進場揭開序幕，隊伍由帕拉選手領頭，接著有來自各國的選手開心地揮舞大會旗幟入場，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜也起身揮手致意。
開幕儀式上，有不少選手帶著國旗進場，現場有包括中華民國、巴西、新加坡、印度、南非、墨西哥、日本、蒙古國等國旗現身。（編輯：吳素柔）1140517
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