世壯運台北大巨蛋開幕 選手進場多國國旗現身

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（中央社記者陳昱婷台北17日電）2025雙北世壯運今晚在台北大巨蛋開幕，參賽選手在觀眾歡呼下進場，執委會日前表示進場將發放賽會專屬旗幟，選手無須另帶旗幟，但現場仍見中華民國、蒙古國等多國國旗現身。

2025雙北世界壯年運動會今天開幕，多名選手下午5時50分在台北市副市長林奕華、世壯運執行長林哲宏帶領下，自台北市政府前遊行至台北大巨蛋，參與晚間7時登場的開幕典禮。

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開幕活動以運動員進場揭開序幕，隊伍由帕拉選手領頭，接著有來自各國的選手開心地揮舞大會旗幟入場，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜也起身揮手致意。

開幕儀式上，有不少選手帶著國旗進場，現場有包括中華民國、巴西、新加坡、印度、南非、墨西哥、日本、蒙古國等國旗現身。（編輯：吳素柔）1140517

2025雙北世壯運開幕典禮17日晚間在台北大巨蛋盛大登場，各組運動賽事選手陸續進入會場，開心向場邊觀眾揮旗致意。中央社記者趙世勳攝 114年5月17日

台灣選手高舉「Team Taiwan」旗幟，參與選手進場活動。中央社記者趙世勳攝 114年5月17日

蒙古運動選手身穿代表性傳統族服進場，迎來現場觀眾熱烈歡呼。中央社記者趙世勳攝 114年5月17日

蒙古參賽團隊開心進場，並以手機拍攝記錄難得時刻。中央社記者趙世勳攝 114年5月17日

有與會者手拿日本國旗開心參與。中央社記者翁睿坤攝 114年5月17日

印度運動選手舉旗進場。 中央社記者趙世勳攝 114年5月17日

前中華職棒球星高國輝（前右3）等運動員進場。中央社記者趙世勳攝 114年5月17日

節目演出融合原住民族文化元素，搭配科技舞台光影投射，吸睛全場。中央社記者趙世勳攝 114年5月17日

國際壯年運動總會（IMGA）會長鮑卡（Sergey Bubka）（左）出席與會並致詞。右起為台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜。中央社記者趙世勳攝 114年5月17日