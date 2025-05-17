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世壯運台北大巨蛋開幕 選手進場多國國旗現身

2025/5/17 20:58（5/17 21:17 更新）
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2025雙北世界壯年運動會17日晚間在台北大巨蛋盛大舉行開幕典禮，在運動員進場後，精彩文化節目演出接續登場，舞台聲光效果十足。中央社記者趙世勳攝 114年5月17日
2025雙北世界壯年運動會17日晚間在台北大巨蛋盛大舉行開幕典禮，在運動員進場後，精彩文化節目演出接續登場，舞台聲光效果十足。中央社記者趙世勳攝 114年5月17日
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（中央社記者陳昱婷台北17日電）2025雙北世壯運今晚在台北大巨蛋開幕，參賽選手在觀眾歡呼下進場，執委會日前表示進場將發放賽會專屬旗幟，選手無須另帶旗幟，但現場仍見中華民國、蒙古國等多國國旗現身。

2025雙北世界壯年運動會今天開幕，多名選手下午5時50分在台北市副市長林奕華、世壯運執行長林哲宏帶領下，自台北市政府前遊行至台北大巨蛋，參與晚間7時登場的開幕典禮。

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開幕活動以運動員進場揭開序幕，隊伍由帕拉選手領頭，接著有來自各國的選手開心地揮舞大會旗幟入場，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜也起身揮手致意。

開幕儀式上，有不少選手帶著國旗進場，現場有包括中華民國、巴西、新加坡、印度、南非、墨西哥、日本、蒙古國等國旗現身。（編輯：吳素柔）1140517

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2025雙北世壯運開幕典禮17日晚間在台北大巨蛋盛大登場，各組運動賽事選手陸續進入會場，開心向場邊觀眾揮旗致意。中央社記者趙世勳攝 114年5月17日
2025雙北世壯運開幕典禮17日晚間在台北大巨蛋盛大登場，各組運動賽事選手陸續進入會場，開心向場邊觀眾揮旗致意。中央社記者趙世勳攝 114年5月17日
台灣選手高舉「Team Taiwan」旗幟，參與選手進場活動。中央社記者趙世勳攝 114年5月17日
台灣選手高舉「Team Taiwan」旗幟，參與選手進場活動。中央社記者趙世勳攝 114年5月17日
蒙古運動選手身穿代表性傳統族服進場，迎來現場觀眾熱烈歡呼。中央社記者趙世勳攝 114年5月17日
蒙古運動選手身穿代表性傳統族服進場，迎來現場觀眾熱烈歡呼。中央社記者趙世勳攝 114年5月17日
蒙古參賽團隊開心進場，並以手機拍攝記錄難得時刻。中央社記者趙世勳攝 114年5月17日
蒙古參賽團隊開心進場，並以手機拍攝記錄難得時刻。中央社記者趙世勳攝 114年5月17日
有與會者手拿日本國旗開心參與。中央社記者翁睿坤攝 114年5月17日
有與會者手拿日本國旗開心參與。中央社記者翁睿坤攝 114年5月17日
印度運動選手舉旗進場。 中央社記者趙世勳攝 114年5月17日
印度運動選手舉旗進場。 中央社記者趙世勳攝 114年5月17日
前中華職棒球星高國輝（前右3）等運動員進場。中央社記者趙世勳攝 114年5月17日
前中華職棒球星高國輝（前右3）等運動員進場。中央社記者趙世勳攝 114年5月17日
節目演出融合原住民族文化元素，搭配科技舞台光影投射，吸睛全場。中央社記者趙世勳攝 114年5月17日
節目演出融合原住民族文化元素，搭配科技舞台光影投射，吸睛全場。中央社記者趙世勳攝 114年5月17日
國際壯年運動總會（IMGA）會長鮑卡（Sergey Bubka）（左）出席與會並致詞。右起為台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜。中央社記者趙世勳攝　114年5月17日
國際壯年運動總會（IMGA）會長鮑卡（Sergey Bubka）（左）出席與會並致詞。右起為台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜。中央社記者趙世勳攝　114年5月17日
副總統蕭美琴（圖）到場共襄盛舉，並登台致詞，歡迎所有選手參與世壯運。中央社記者趙世勳攝 114年5月17日
副總統蕭美琴（圖）到場共襄盛舉，並登台致詞，歡迎所有選手參與世壯運。中央社記者趙世勳攝 114年5月17日
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