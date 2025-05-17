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議員指編織袋中國製 世壯運：無涉資安

2025/5/17 17:39（5/17 18:01 更新）
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雙北世壯運17日登場，台北市議員顏若芳指世壯運大會送的編織袋是中國製造，且工讀生疑被要求撕掉中國製造標籤；世壯運回應，使用編織袋未涉及資安等疑慮，相關資訊有誤。（議員辦公室提供）中央社記者劉建邦傳真 114年5月17日
雙北世壯運17日登場，台北市議員顏若芳指世壯運大會送的編織袋是中國製造，且工讀生疑被要求撕掉中國製造標籤；世壯運回應，使用編織袋未涉及資安等疑慮，相關資訊有誤。（議員辦公室提供）中央社記者劉建邦傳真 114年5月17日
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（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北17日電）雙北世壯運今天登場，議員指世壯運送的編織袋是中國製造，且工讀生疑被要求撕掉中國製造標籤；世壯運回應，使用編織袋未涉及資安等疑慮，相關資訊有誤。

2025雙北世界壯年運動會遊行暨開幕典禮今天舉行，民進黨台北市議員顏若芳透過媒體群組表示，接獲世壯運工讀生陳情，世壯運編織袋是中國製造。

她說，主辦單位疑要求工讀生撕去中國製造文字的標籤，陳情的工讀生就是負責銷毀標籤，且世壯運標案明確規範禁用中國製產品，而市府疑要工讀生撕去原產地標籤的動作，可能讓公務員違法。

顏若芳表示，此事如未善加處理，可能讓市府公務員到委辦廠商都可能觸法，世壯運採用中國製商品並非第1起，但市府至今卻未能提出任何溯源證明，甚至疑蓄意拖延調查。

對此，世壯運發言人郭音蘭透過媒體群組回應，世壯運開幕典禮所使用編織袋，並無涉及資安等疑慮，且契約內容未限制不得使用大陸製商品，自然不存在遮掩或去除大陸製標籤的問題。

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她表示，議員稱編織袋可能違約，為錯誤訊息，此案並無違約；至於所謂市府動員工讀生銷毀標籤，這並非事實，也是誤導視聽。

郭音蘭表示，因廠商送貨時，把每10個編織袋用外包膜包裝成1份，不拆開外包膜，無法取出編織袋使用，並非外界所傳為銷毀標籤而拆開包膜。（編輯：吳素柔）1140517

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