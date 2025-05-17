世壯運 蔣萬安要世界看到台北、侯友宜謝柯文哲

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（中央社記者陳昱婷台北17日電）2025雙北世壯運今天開幕，台北市長蔣萬安表示，這場賽事讓世界看到台北市，並展現主辦城市台北市的自信，新北市長侯友宜則感謝前台北市長柯文哲一同爭取賽事主辦權。

2025雙北世界壯年運動會今天開幕，蔣萬安致詞表示，他要代表全體台北市民歡迎來自107個國家的2.5萬名選手，鼓勵大家打破種族、文化及語言隔閡，與世界挑一場，並共同分享和平與喜樂。

蔣萬安說，這是亞洲首場世界壯年運動會，讓世界看到台北市辦理國際大型運動賽會的深厚實力，並展現主辦城市台北市的自信、熱情與活力，邀請所有遠道而來的參賽者們，在未來的兩週盡情享受台北市的文化、美食及獨特魅力。

蔣萬安最後向所有幕後工作人員致謝，感謝大家的奉獻與支持，讓這場盛會得以順利舉行，他也祝福每位選手在接下來的比賽中挑戰自我、拿出最佳表現，並透過運動與世界交朋友，建立起珍貴的友誼。

接著致詞的侯友宜表示，他要感謝國際壯年運動總會（IMGA）給雙北市機會，讓來自各國的選手能夠在此齊聚一堂，體驗「運動無界、人生無限」。

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他說，雙北市在2019年向總會提出申請，接著在隔年取得2025世壯運的主辦權，「在這裡我要謝謝柯文哲市長，當年一起努力過」。

侯友宜指出，他代表新北市民，用迫不及待的心情邀約大家體驗新北市的歷史風華，透過觀光旅遊認識這座熱情、多元、共榮的城市，新北市民將在未來14天成為最熱情的啦啦隊，以微笑搭起國際的友誼橋梁。（編輯：張銘坤）1140517