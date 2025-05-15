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世壯運禮包水壺未標產地 蔣萬安：如有不實依法追究

2025/5/15 12:42（5/15 12:58 更新）
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（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北15日電）世壯運將登場，議員指北市府提供給選手的禮包內物品如水壺，竟未標產地，且有未取得授權廠商把世壯運禮品放網路兜售；市長蔣萬安說，如有不實，依法追究。

台北市議會今天上午召開定期大會，由蔣萬安率北市府局處首長列席專案報告。因2025雙北世界壯年運動會將於17日至30日舉辦，多名議員關心世壯會籌備狀況，並直言世壯運引發狀況繁多。

民進黨議員顏若芳質詢，世壯運17日開幕，近期從賽事籌辦到禮品規劃都頻傳爭議，如世壯運提供每名參賽選手禮包，內有運動水壺、智慧手錶等6項禮品，市府宣稱價值新台幣4000元以上，經確認竟發現水壺、後背包未標示商品資訊。

她表示，世壯運提供禮品標示有問題，有業者透過知名電商平台販售世壯運聯名咖啡杯，但產地資訊竟寫台灣監製、中國製造，除未取得授權，因政府標案禁止中國製商品，卻有廠商疑用中國商品，認為市府淪為替中國洗產地。

蔣萬安答詢，此業者未被授權販售，會要求相關局處了解，且依契約規定是不允許大陸地區商品，若後續發現業者提供資料不實，將依法依契約追究廠商責任。

此外，民進黨議員鍾佩玲揭露，為籌辦世壯運賽事，北市基層公務員業務已相當繁忙，市府高層卻為了讓場面好看，要求公務員當觀眾、鼓掌、捧場，甚至召開「各區公所籌組加油團研商會議」，並訂出績效指標。

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蔣萬安表示，他有看到相關說法，並未強制要求公務員出席；體育局長游竹萍補充，是比照2017年世界大學運動會時邀請公務員參與。

民進黨議員林亮君質疑，有公務員出示Google表單及標明運動項目、時間及人數等細節的排班表，甚至假日出席還可領加班費，市府到底有無強制要求並訂績效指標；蔣萬安強調，沒有要求，也不會要求公務員進場觀賽，都是鼓勵性質。（編輯：陳仁華）1140515

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