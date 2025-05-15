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北市觀傳局：台北畫刊5月號一手掌握世壯運

2025/5/15 12:59
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（中央社記者楊淑閔台北15日電）台北市政府觀光傳播局今天說，欲知17日登場的2025世界壯年運動會賽事，可到台北捷運市政府站等多處免費索閱5月號「台北畫刊」，或上網下載電子版。

觀傳局表示，5月號「台北畫刊」揭露賽事重點包含台北市長蔣萬安率北市府團隊組「台北隊」，報名慢速壘球項目，將與「新北隊」競技，還有「董事長樂團」吉董報名鐵人3項，也要出賽棒球項目等。

「台北畫刊」實體部分，觀傳局表示，可到捷運市府站、忠孝復興站、西門站、台北車站、民權西路站、中正紀念堂站、台北各旅遊服務中心、區公所、戶政事務所、健康服務中心、台北市立圖書館總館、各分館與台北市立聯合醫院各院區等免費索取。

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虛擬方面，觀傳局說，下載平台包含「台北旅遊網」的「台北畫刊」專區，及Hami書城、Readmoo讀墨、TAAZE讀冊生活與BOOK☆WALKER台灣漫讀等。

世壯運執行委員會執行長林哲宏說，仿效2024巴黎奧林匹克運動會在城市地標前辦賽事，刻意選北市府前廣場辦沙灘排球賽事、國父紀念館化身定向越野場地，可讓台北特色地標躍上世界舞台，減少新建競賽場館造成環境負擔。（編輯：李明宗）1140515

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