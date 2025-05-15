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迎接世壯運 台北客運瑞芳觀光公車添購全新客車

2025/5/15 19:24（5/15 19:36 更新）
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台北客運新闢新北市177「瑞芳觀光公車」路線，自4月27日上線營運後，串聯瑞芳地區幾乎所有知名景點，吸引許多國內外旅客搭乘，廣受好評。（台北客運提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 114年5月15日
台北客運新闢新北市177「瑞芳觀光公車」路線，自4月27日上線營運後，串聯瑞芳地區幾乎所有知名景點，吸引許多國內外旅客搭乘，廣受好評。（台北客運提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 114年5月15日
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（中央社記者黃旭昇、趙敏雅新北15日電）台北客運今天表示，市府輔導新闢的177「瑞芳觀光公車」，為迎接17日雙北世壯運開幕後人流車潮，再增購2輛日本進口新車加入營運，為期3個月每天10班，並機動加開。

台北客運今天發布新聞表示，新闢的新北市177「瑞芳觀光公車」，4月27日上線營運後，串聯瑞芳地區幾乎所有的景點，吸引許多國內、外旅客搭乘，頗獲好評。

台北客運董事長李博文表示，為迎接5月17日世壯運，再增購2輛全新日本進口大客車加入營運，17日至8月16日止，每天行駛；發車班距為固定10班次，採二段票收費，以水湳洞當分段點，將視乘客預約人數機動加開班次。

總經理李建文告訴中央社記者，瑞芳觀光公車串聯深澳鐵道自行車、水豚君岩、十三層遺址、黃金瀑布、報時山步道、黃金博物館、九份老街等熱門景點。

他說，旅客可使用TPASS、電子票證、現金、敬老愛心卡搭乘，且可於「北北基好玩卡」網站購買超值優惠價新台幣49元的一日券，搭車當天不限次數搭乘。

台北客運說，從台北出發的旅客，可由捷運府中站、板橋公車站、萬華車站、捷運西門站、捷運北門站搭乘台北客運965「台灣好行-九份金瓜石」線，並於瑞芳區民廣場下車，轉搭177線公車，相當方便。

市府交通局今天表示，世壯運賽事場館多數周邊停車空間有限，呼籲選手、陪同人員與觀眾，多加利用大眾運輸，部分場館另提供專屬接駁車服務。

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交通局交通安全科代理科長李淑惠表示，賽事交通資訊已整合於世壯運官網、官方APP及中、英、日、韓四國語言的交通手冊，手冊內容並推薦各場館周邊的最佳交通路線。

她說，為方便辨識，行經比賽場館的台北市與新北市公車都已張貼「世壯運場館」標示，提升到站語音播報，增設英文提示，協助外籍旅客順利下車。（編輯：陳清芳 ）1140515

2025雙北世壯運即將在17日盛大開幕， 新北市交通局15日表示，多數世壯運賽事場館周邊停車空間有限，呼籲選手、陪同人員與觀眾多利用大眾運輸工具，部分場館將另外提供專屬接駁車服務。（新北市交通局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年5月15日
2025雙北世壯運即將在17日盛大開幕， 新北市交通局15日表示，多數世壯運賽事場館周邊停車空間有限，呼籲選手、陪同人員與觀眾多利用大眾運輸工具，部分場館將另外提供專屬接駁車服務。（新北市交通局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年5月15日
新北市177「瑞芳觀光公車」新闢路線自4月底上線營運後，吸引許多旅客搭乘，由於路線囊括幾乎所有瑞芳知名景點，頗獲乘客好評，圖為177路線公車行經金瓜石黃金瀑布。（台北客運提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年5月15日
新北市177「瑞芳觀光公車」新闢路線自4月底上線營運後，吸引許多旅客搭乘，由於路線囊括幾乎所有瑞芳知名景點，頗獲乘客好評，圖為177路線公車行經金瓜石黃金瀑布。（台北客運提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年5月15日
李建文
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