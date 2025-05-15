加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
關稅匯率動盪夾擊 8大工商團體籲支持撥補台電穩定電價
首頁 / 社會
世壯運
新聞專題
世壯運2/99
首頁 / 社會

世壯運將登場 北市警加強違停取締和強化酒店安管

2025/5/15 10:18（5/15 10:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2025雙北世界壯年運動會17日開幕，北市警方15日表示，為因應世壯運眾多外國選手及觀光客出入轄內相關營業場所，特邀集轄內酒店、夜店、酒吧、小吃店、KTV、餐酒館等店家召開座談會，要求落實內部安全管理與安檢作為，提升自主安全管理能力。（台北市警察局信義分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 114年5月15日
2025雙北世界壯年運動會17日開幕，北市警方15日表示，為因應世壯運眾多外國選手及觀光客出入轄內相關營業場所，特邀集轄內酒店、夜店、酒吧、小吃店、KTV、餐酒館等店家召開座談會，要求落實內部安全管理與安檢作為，提升自主安全管理能力。（台北市警察局信義分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 114年5月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北15日電）2025年雙北世界壯年運動會17日開幕，北市警方今天表示，花博爭豔館16日晚間將舉辦歡迎晚會，周邊道路將加強違停取締，並已召開座談會宣導約制信義區酒店處所落實安管。

台北市警察局中山分局今天發布新聞稿表示，世壯運歡迎晚會將於16日晚間7時至9時在圓山花博公園爭豔館舉辦，提供本國選手及國際選手交流場合，警方也會針對花博公園周邊道路（民族西路、中山北路）加強違規停車及車輛未停讓行人等執法取締，共同打造友善、安全的交通環境。

另外，現場將進行身分及報名認證，請於歡迎晚會當天攜帶賽會認證卡，於入口出示QR Code，始得入場；同時，會場有安檢措施，請提早到場並配合工作人員引導受檢入場，並請勿攜帶危險物品（例如刀械、爆裂物、空拍機等物），或是影響活動及安全秩序等物品進場。

市警局信義分局表示，為因應世壯運眾多外國選手及觀光客出入轄內相關營業場所，昨天特邀集轄內酒店、夜店、酒吧、小吃店、KTV、餐酒館等店家召開座談會，要求落實內部安全管理與安檢作為，提升自主安全管理能力。

同時，杜絕打架鬥毆、性騷（交易）、賭博、毒品滲透等違法情事，以打造安全消費環境。

信義分局說，除主動宣導約制轄內酒店、夜店、餐酒館等營業處所，也重申防制街頭暴力強勢執法作為，並進行反毒、防竊及交通安全宣導。

另外，對於易發生鬥毆事件或安全管理容有改進空間的業者提出建議，增設如監錄設備、安檢門等設備，積極防止危險物品被帶進夜店；並請業者加強安管人員教育訓練，對於酒客滋事應第一時間主動制止並通報警方配合調查程序，並拒絕縱容毒品、性交易、賭博等犯罪行為。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

信義分局表示，為宣示強勢執法決心，對於經查處有公安疑慮（如容留人數超過限制、查獲槍枝、毒品、性交易）的場所，除採取密集臨檢勤務外，將函請權責機關依法裁罰。

此外，夜店散場尖峰時段，易有酒客滋事或發生治安事故，對於信義商圈周邊也規劃編排封鎖性路檢勤務，針對可疑人士、車輛等實施盤查，以有效取締不法，防範犯罪發生。（編輯：李亨山）1140515

#台北市
#市警局
#信義分局
#警察局
#花博公園
#信義商圈
#世壯運
世壯運
江宏傑為世壯運拍攝應援影片 籲全民到場加油網傳世壯運禁帶國旗 執委會：觀眾席無限制
世壯運
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
江宏傑為世壯運拍攝應援影片 籲全民到場加油
66
更多編輯台推薦新聞：