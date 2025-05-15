世壯運將登場 北市警加強違停取締和強化酒店安管

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（中央社記者黃麗芸台北15日電）2025年雙北世界壯年運動會17日開幕，北市警方今天表示，花博爭豔館16日晚間將舉辦歡迎晚會，周邊道路將加強違停取締，並已召開座談會宣導約制信義區酒店處所落實安管。

台北市警察局中山分局今天發布新聞稿表示，世壯運歡迎晚會將於16日晚間7時至9時在圓山花博公園爭豔館舉辦，提供本國選手及國際選手交流場合，警方也會針對花博公園周邊道路（民族西路、中山北路）加強違規停車及車輛未停讓行人等執法取締，共同打造友善、安全的交通環境。

另外，現場將進行身分及報名認證，請於歡迎晚會當天攜帶賽會認證卡，於入口出示QR Code，始得入場；同時，會場有安檢措施，請提早到場並配合工作人員引導受檢入場，並請勿攜帶危險物品（例如刀械、爆裂物、空拍機等物），或是影響活動及安全秩序等物品進場。

市警局信義分局表示，為因應世壯運眾多外國選手及觀光客出入轄內相關營業場所，昨天特邀集轄內酒店、夜店、酒吧、小吃店、KTV、餐酒館等店家召開座談會，要求落實內部安全管理與安檢作為，提升自主安全管理能力。

同時，杜絕打架鬥毆、性騷（交易）、賭博、毒品滲透等違法情事，以打造安全消費環境。

信義分局說，除主動宣導約制轄內酒店、夜店、餐酒館等營業處所，也重申防制街頭暴力強勢執法作為，並進行反毒、防竊及交通安全宣導。

另外，對於易發生鬥毆事件或安全管理容有改進空間的業者提出建議，增設如監錄設備、安檢門等設備，積極防止危險物品被帶進夜店；並請業者加強安管人員教育訓練，對於酒客滋事應第一時間主動制止並通報警方配合調查程序，並拒絕縱容毒品、性交易、賭博等犯罪行為。

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信義分局表示，為宣示強勢執法決心，對於經查處有公安疑慮（如容留人數超過限制、查獲槍枝、毒品、性交易）的場所，除採取密集臨檢勤務外，將函請權責機關依法裁罰。

此外，夜店散場尖峰時段，易有酒客滋事或發生治安事故，對於信義商圈周邊也規劃編排封鎖性路檢勤務，針對可疑人士、車輛等實施盤查，以有效取締不法，防範犯罪發生。（編輯：李亨山）1140515