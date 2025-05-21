陳奎儒世壯運110公尺跨欄摘金 許願跑到80歲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北21日電）「台灣欄神」陳奎儒今天在世壯運男子30歲以上組別的110公尺跨欄，以14秒09輕鬆摘下金牌。他笑說，受到很多高齡跑者激勵，期許自己也能跑到80歲。

現年31歲的陳奎儒，是台灣110公尺跨欄的全國紀錄保持人，被譽為「台灣欄神」，曾勇奪亞運、亞錦賽獎牌，甚至登上世錦賽、奧運等重大賽事舞台，雖然近年飽受傷勢困擾，但仍不輕易言退，持續尋求突破機會。

在板橋田徑場登場的世壯運田徑賽，陳奎儒今天低調參加男子30歲以上組別的110公尺跨欄，最後以14秒09技壓群雄，順利將金牌納入囊中。

他在賽後接受中央社採訪時透露，由於世壯運屬於世界級賽事，藉機一圓另類「世界冠軍」的夢想，並打趣表示，「很怕跑不完」。

陳奎儒指出，近期傷勢剛復原，加上很久沒有參加正式比賽，因此想要透過世壯運小試身手，他自評狀態已經恢復6、7成，即便對秒數沒有很滿意，但至少能夠順利完賽，已經達到初步目標。

透過 Google News 追蹤中央社

這次世壯運很多跑者頂著高齡仍持續在跑道上奔馳，展現「年齡不設限」精神，讓陳奎儒深受感動，甚至許願自己能夠跑到70、80歲。

近年台灣110公尺跨欄新星漸漸竄出，包含國立體大林翊凱、正修科大謝元愷等人，已跨過30歲大關的陳奎儒接下來將持續復健，目標鎖定6月的台灣田徑公開賽復出，證明自己還能與年輕好手一搏。（編輯：吳素柔）1140521