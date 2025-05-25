奧運三朝元老譚雅婷拚世壯運 開心享受射箭

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（中央社記者陳容琛新北25日電）奧運三朝元老的台灣射箭女將譚雅婷，今天在世壯運的女子30歲以上組別反曲弓資格賽，以頭號種子之姿晉級，她笑說很開心享受射箭。

生涯三度踏上奧運殿堂的譚雅婷，在2016里約奧運與雷千瑩、林詩嘉攜手摘下射箭反曲弓女團銅牌，堪稱台灣射箭女將的代表性選手之一。

頂著陰雨綿綿的天氣，譚雅婷今天在世壯運的女子30歲以上組別反曲弓資格賽，以629分名列頭號種子晉級，技壓昔日國際賽戰友林佳恩、林詩嘉等人。

譚雅婷在賽後接受媒體聯訪時笑說，整體感覺很神奇，因為23日才剛結束國手選拔賽，休息一天又馬上來到世壯運，身體其實有點疲勞，「那邊超級熱，然後今天冷到懷疑人生，而且我沒有帶外套，就會想說這星期到底經歷了什麼。」

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即便目前仍保有選手身分，不過譚雅婷已經將重心逐漸轉往教練，因此每天訓練時間至多2小時，透過這次世壯運舞台再度與昔日戰友同場較勁，她笑說有以前國際賽的感覺，「我很喜歡射箭，所以開心能夠比賽，並在場上放心跟自己對話，放手去做自己想嘗試的事。」

另外，2004雅典奧運銀牌得主陳詩園今天也出戰男子40歲以上組別反曲弓資格賽，他打趣表示報名世壯運後才開始重拾訓練，不過已經太久沒有比賽，心情上很緊張，並提到與同期選手競爭是非常好的交流，甚至許願下一屆世壯運要與啟蒙恩師邱淑敏搭檔混雙。（編輯：李錫璋）1140525