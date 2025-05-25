議員揭世壯運越野選手闖紅燈 執委會：加強管理

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（中央社記者楊淑閔台北25日電）台北市議員許淑華今天在臉書上傳影片指2025雙北世壯運定向越野參賽選手闖紅燈，幸無造成傷亡。執委會表示，規則已載明在技術手冊，提醒選手務必遵守，也會持續加強現場管理。

民進黨籍台北市議員許淑華今天在臉書貼影片、貼文直指世壯運又傳出交通亂象。她在文中陳述，社群上很多網友討論，定向越野的參賽選手在信義區，有發生闖紅燈的情況，所幸未造成傷亡；並認為存在賽場周邊顯然缺乏指導、相關標示牌等缺失。

世壯運執委會發言人郭音蘭指出，包含定向越野等所有賽事規則，都已於技術手冊中明確載明，並會在主要的交通節點設置場區裁判注意路邊路況，交通繁忙時阻擋選手穿越馬路，待路況安全再讓其快速通過。

她並說，針對有選手闖紅燈，提醒所有選手在賽程中務必遵守交通規則及賽事指引，執委會也會持續加強賽事現場管理，確保賽事安全順利進行。

賽事持續中的世壯運，近日零星紛爭傳出。包含23日在宜蘭梅花湖進行的鐵人三項比賽，被質疑水質不佳，世壯運執委會說明，從去年10月起委請宜蘭縣政府定期進行水質檢測，賽前最新檢測結果均符合標準，並經國際壯年運動總會（IMGA）確認。

21日網路上出現世壯運NG衣服議題，台北市警察局刑事警察大隊澄清，社群平台（Threads）上有人公開貼文稱「繼廣告上的『台北』，英文被翻譯成『TAIIPEI』後再一包，在國小服務的友人收到學校發給每位教職員的世壯運NG衣服。」經調查後為不實資訊。

市刑大也說，接到執委會通報後展開調查，22日通知貼文民眾到案說明，已坦誠張貼不實資訊，詢後依社會秩序維護法第63條第1項第5款規定，移送管轄法院裁處。

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21日則有臉書「靠北世壯運#597」貼文質疑志工有諸多問題。台北市社會局重申，「2025雙北世界壯年運動會」志工管理運用處特地澄清，貼文所附圖文中出現的「世壯運志工加油站」LINE群組，是個人私下成立，不是官方設立的聯繫群組，所發布的內容與主辦單位無關。

不實資訊，包含稱工讀生免培訓，實則皆需完成6小時志願服務基礎訓練及3小時世壯運特殊訓練等；貼文稱無休息、無用餐時間，實則有合理用餐與休息時間等。（編輯：李淑華）1140525