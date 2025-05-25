世壯運歡迎晚會 宜蘭展現在地文化魅力

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（中央社記者王朝鈺宜蘭25日電）2025雙北世界壯年運動會歡迎晚會宜蘭場，今天晚間在羅東文化工場舉行，宜蘭縣府安排充滿濃濃在地文化特色如原民歌舞、經典歌仔戲等精彩演出，展現宜蘭獨有的文化魅力。

世壯運在宜蘭縣舉辦的賽事，除有梅花湖的鐵人三項、冬山河的划船、烏石港的衝浪外，明天起將在斥資新台幣2.7億元打造的「安農溪國際輕艇激流標桿場」，舉辦輕艇激流標桿賽。

宜蘭縣政府晚間6時許在羅東文化工場，舉辦世壯運歡迎晚會，宜蘭縣代理縣長林茂盛、宜蘭縣議會議長張勝德、台北市政府文化局專委許宏光等人出席。

林茂盛表示，這次歡迎晚會的節目安排，著重於結合宜蘭在地文化元素，透過東澳國小及寒溪國小的原住民歌舞，展現泰雅原民文化，功群扯鈴則呼應「宜蘭童玩節」，以「童玩．扯鈴」為表演主體。

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林茂盛說，蘭陽舞蹈團也帶來「充滿童趣」的兒童舞蹈，展現宜蘭縣是世界童玩的新故鄉，及蘭陽戲劇團的經典歌仔戲演出，呼應宜蘭縣是歌仔戲的故鄉，讓來自各國和台灣各地的選手和民眾，在短時間就能感受到宜蘭豐富多元的文化魅力。

縣府表示，除了精彩表演，場外也精心準備各式在地美食，如三星蔥油餅、卜肉、牛舌餅、奶凍捲及檸檬愛玉等，讓各國及台灣選手在欣賞表演之餘，也能透過味蕾感受宜蘭的熱情好客，縣府並舉辦宜蘭特色伴手禮市集，吸引不少國際友人駐足選購。（編輯：李錫璋）1140525