世壯運閉幕典禮5/30新北登場 Energy壓軸演出

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（中央社記者趙敏雅新北26日電）世壯運閉幕典禮30日晚間於新北市美術館登場，新北市文化局今天表示，男團Energy壓軸演出，將帶來經典歌曲與全新單曲「馬上去」。另將施放長達4分半的煙火，點亮新北夜空。

新北市政府文化局透過新聞稿指出，2025雙北世界壯年運動會閉幕式演出將從30日晚間7時起展開，以We are the World為主題，結合音樂、光影、表演與煙火，獻上跨越語言與文化的藝術饗宴。

活動將由台語嘻哈團體草屯囝仔帶來開場秀，歌手葛西瓦演唱「敬夢想」，在國際壯年運動總會會長及雙北市長致詞後，下一屆主辦城市日本關西代表接棒演出。隨後DJ RayRay、變裝皇后冠軍妮妃雅．瘋輪番登場，炒熱氣氛。

文化局透露，Energy準備20分鐘專屬段落，主舞台將結合光雕科技投影打造視覺特效，讓Energy的經典唱跳與未來感十足的藝術建築，交織成「最炸的星期五晚上」。

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文化局指出，為呼應新北市美術館的藝術氛圍，戶外園區特別打造4大光環境展演「光之絮言」、「穿越之光」、「光之詩篇」與「星空共舞」，結合建築、科技與燈光設計，與閉幕舞台互相呼應。

文化局表示，閉幕煙火透過多樣色彩和節奏變化，呈現選手們從夢想啟程、挑戰自我到最後迎接勝利的追夢過程。4分半的煙火設計，前段以流動式的煙火編排，營造韻律感；中段不同花色的煙火層層堆疊，象徵著來自世界各地的選手們齊聚一堂；最終則以各式繽紛色彩的煙火點綴新北夜空，象徵所有選手和加油吶喊的觀眾熱情參與，為賽事劃下圓滿句點。（編輯：李錫璋）1140526