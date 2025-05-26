「噴射機阿嬤」靠運動復健3年 奪世壯運4金

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（中央社記者王朝鈺宜蘭26日電）有「噴射機阿嬤」美譽的88歲林潘秀雲，曾因韌帶傷勢幾乎無法行走，醫師建議手術，但她選擇靠運動復健，經歷3年努力重返跑道，展現驚人毅力，勇奪世壯運4面金牌。

宜蘭縣代理縣長林茂盛今天下午在縣府縣長會客室，接見在「2025雙北世界壯年運動會」女子85歲組100公尺、200公尺短跑，及跳遠、三級跳4面金牌得主林潘秀雲，與世壯運網球男子雙打60歲組金牌得主林俊謀與鄧正忠。

林潘秀雲受訪說，先前因三級跳不慎使得韌帶受傷，在急診室等3小時痛得要命，醫師要她忍耐，拉出（骨頭）時接連發出3次聲響，3天後回診，醫師要她開刀，但她請醫師開立消炎藥和止痛藥，堅持不願手術還被醫生罵，經歷3年復健，決定復出參賽世壯運；不過，現在只能用腳尖跑步，與其他選手不太一樣。

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對於獲得世壯運4金成績，她說，「當然我這個年齡算是可以，但我要再加油」，身體如果健康會一直比賽下去。現在每天都會運動，早上會在台北打網球，軟式網球更需要跑來跑去，也鼓勵女性多到戶外運動，不要怕曬黑，曬太陽其實對身體很好。

林茂盛致詞表示，林潘秀雲面對傷病不退縮，靠著運動重新站起，而林俊謀與鄧正忠的金牌，更為宜蘭縣在國際體壇增添光彩，3名選手不僅以實力征服國際舞台，更用生命力詮釋「年齡只是數字」的最佳典範。（編輯：陳清芳）1140526