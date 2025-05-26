加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 運動
世壯運
新聞專題
世壯運1/160
首頁 / 運動

旅日排球名將陳建禎世壯運獻技 新賽季不排除返台

2025/5/26 21:27（5/26 21:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣旅日排球名將「黑狗」陳建禎（前）26日與昔日國家隊戰友王明浚、戴儒謙等人在2025雙北世壯運30歲以上組室內排球項目重新合體，他表示大家基本功沒衰退，默契依舊，整體節奏很順暢。中央社記者陳容琛攝 114年5月26日
台灣旅日排球名將「黑狗」陳建禎（前）26日與昔日國家隊戰友王明浚、戴儒謙等人在2025雙北世壯運30歲以上組室內排球項目重新合體，他表示大家基本功沒衰退，默契依舊，整體節奏很順暢。中央社記者陳容琛攝 114年5月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛新北26日電）台灣旅日排球名將「黑狗」陳建禎今天在世壯運30歲以上組室內排球項目小試身手，對於新賽季的規劃，他表示，有考慮返台征戰TPVL，不過尚未定案。

現年35歲的陳建禎已經赴日挑戰將近10年，期間曾多次代表台灣踏上國際賽，並榮膺「台灣隊長」頭銜，尤其2018年雅加達亞運幫助台灣男排贏得睽違20年的銅牌，堪稱台灣排球界的代表性人物之一。

這次世壯運在學長張建邦的號召下，包含陳建禎、王明浚及戴儒謙等昔日國家隊戰友再度於場上相聚。陳建禎接受媒體聯訪時笑說，剛好有藉口讓大家重聚，甚至有點懷念過去與這批隊友奮戰的時光，並透露大家基本功都沒衰退，只有高度、速度隨著年紀增長而有所下降。

google news透過 Google News追蹤中央社

陳建禎指出，即便已經有一段時間沒有搭配，但彼此默契依舊，整體節奏很順暢，尤其所有人身材都維持得不錯，只是可惜同組的沒有國外球隊，否則也想與國外選手「以球會友」。

上季陳建禎加盟日本SV聯賽的北海道VOREAS隊，他在球季結束後於4月下旬返台，隨著球員生涯步入尾聲，針對新賽季的規劃，他表示還在思考，包含退役、征戰新成立的台灣職業排球聯盟（TPVL）都是選項。因此陳建禎目前先保持訓練，預計休息一陣子後才會做出最後決定。（編輯：張雅淨）1140526

#陳建禎
#雅加達亞運
#銅牌
#戴儒謙
#世壯運
#排球
世壯運
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
「噴射機阿嬤」靠運動復健3年 奪世壯運4金
21
更多編輯台推薦新聞：