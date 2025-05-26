旅日排球名將陳建禎世壯運獻技 新賽季不排除返台

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（中央社記者陳容琛新北26日電）台灣旅日排球名將「黑狗」陳建禎今天在世壯運30歲以上組室內排球項目小試身手，對於新賽季的規劃，他表示，有考慮返台征戰TPVL，不過尚未定案。

現年35歲的陳建禎已經赴日挑戰將近10年，期間曾多次代表台灣踏上國際賽，並榮膺「台灣隊長」頭銜，尤其2018年雅加達亞運幫助台灣男排贏得睽違20年的銅牌，堪稱台灣排球界的代表性人物之一。

這次世壯運在學長張建邦的號召下，包含陳建禎、王明浚及戴儒謙等昔日國家隊戰友再度於場上相聚。陳建禎接受媒體聯訪時笑說，剛好有藉口讓大家重聚，甚至有點懷念過去與這批隊友奮戰的時光，並透露大家基本功都沒衰退，只有高度、速度隨著年紀增長而有所下降。

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陳建禎指出，即便已經有一段時間沒有搭配，但彼此默契依舊，整體節奏很順暢，尤其所有人身材都維持得不錯，只是可惜同組的沒有國外球隊，否則也想與國外選手「以球會友」。

上季陳建禎加盟日本SV聯賽的北海道VOREAS隊，他在球季結束後於4月下旬返台，隨著球員生涯步入尾聲，針對新賽季的規劃，他表示還在思考，包含退役、征戰新成立的台灣職業排球聯盟（TPVL）都是選項。因此陳建禎目前先保持訓練，預計休息一陣子後才會做出最後決定。（編輯：張雅淨）1140526