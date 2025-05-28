賈永婕返台參戰世壯運水球「下水30秒就快斷氣」克服時差奪金[影]
2025/5/28 15:03（5/28 15:49 更新）
（中央社網站）2025雙北世界壯年運動會水球女子30+40+50+組決賽今天在台北市松山運動中心舉行，台北101董事長賈永婕與主播夏嘉璐組成Friday隊，與北一女校友組成的Green Wave隊交手，Friday隊以7比3擊退Green Wave隊，成功拿下金牌。
賈永婕日前赴美國擔任MLB大都會台灣日開球嘉賓，27日返台後克服時差，28日一早就前往賽場參加女子水球項目。賈永婕賽後受訪提到，沒想到賽事這麼精采、這麼累，「下水30秒，我就覺得快斷氣了」。賈永婕也補充，運動讓她很亢奮、很開心，「我覺得每個人都應該接觸運動」。
夏嘉璐曾透露，「Friday隊」成員們原本就是星期五鐵人游泳班同學，剛好游泳班教練也是水球出身，在教練鼓勵下，她們組隊報名世壯運水球賽，原本不僅沒聽過水球這運動，連比賽規則都從頭開始學。（編輯：張珈爾）1140528
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