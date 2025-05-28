賈永婕返台參戰世壯運水球「下水30秒就快斷氣」克服時差奪金[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站）2025雙北世界壯年運動會水球女子30+40+50+組決賽今天在台北市松山運動中心舉行，台北101董事長賈永婕與主播夏嘉璐組成Friday隊，與北一女校友組成的Green Wave隊交手，Friday隊以7比3擊退Green Wave隊，成功拿下金牌。

賈永婕日前赴美國擔任MLB大都會台灣日開球嘉賓，27日返台後克服時差，28日一早就前往賽場參加女子水球項目。賈永婕賽後受訪提到，沒想到賽事這麼精采、這麼累，「下水30秒，我就覺得快斷氣了」。賈永婕也補充，運動讓她很亢奮、很開心，「我覺得每個人都應該接觸運動」。

夏嘉璐曾透露，「Friday隊」成員們原本就是星期五鐵人游泳班同學，剛好游泳班教練也是水球出身，在教練鼓勵下，她們組隊報名世壯運水球賽，原本不僅沒聽過水球這運動，連比賽規則都從頭開始學。（編輯：張珈爾）1140528



2025雙北世界壯年運動會水球團體女子賽事28日在台北市松山運動中心舉行，新聞主播夏嘉璐（圖）出賽。中央社記者張新偉攝 114年5月28日

Friday成員朱衣文（持球者）攻下分數，幫助球隊拿下勝利。中央社記者張新偉攝 114年5月28日

剛從美國回台的台北101董事長賈永婕（左）克服時差，一早就前往參加女子水球項目。中央社記者張新偉攝 114年5月28日

台北101董事長賈永婕、新聞主播夏嘉璐所屬隊伍Friday終場擊敗對手，成功拿下勝利，開心歡呼慶祝。中央社記者張新偉攝 114年5月28日

台北101董事長賈永婕（前排右4）、新聞主播夏嘉璐（前排右6）所屬隊伍Friday最終奪下勝利，賽後與對手團隊相互致意。中央社記者張新偉攝 114年5月28日

2025雙北世壯運水球賽事28日在台北市松山運動中心進行女子團體最後一天賽事，終場台北101董事長賈永婕（前右4）、主播夏嘉璐（前右3）所屬的Friday隊以7比3擊敗北一女校友組成的Green Wave隊。賽後Friday開心合影。中央社記者張新偉攝 114年5月28日