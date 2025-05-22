世壯運侯友宜首出戰 桌球小組賽1勝2敗遭淘汰

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（中央社記者王鴻國新北22日電）雙北世界壯年運動會，新北市長侯友宜今天在桌球休閒男子單打60歲小組賽，共出賽3場，除了1場對手缺席不戰而勝，其餘兩場都遭對手直落3慘敗，以1勝2敗戰績遭淘汰。

侯友宜報名參賽桌球60歲單打及壘球賽，侯友宜還找了奧運選手陳思羽擔任教練，他今天中午在新莊體育館首次出賽，侯友宜在小組賽首戰黃金印，以8比11、4比11、3比11，直落3敗戰；第2戰因對手缺席，不戰而勝。

比賽過程中，賽場樓上有多人組成啦啦隊為侯友宜加油，他也上樓向大家致意。

侯友宜第3戰對上江富志，由於江曾獲其他比賽國內60歲組冠軍，只見侯友宜多次殺球猛攻都遭江輕鬆化解，雖在對手溫和攻防下，最後以4比11、4比11、7比11直落3，再次吞敗，侯友宜最終以1勝2敗的戰績遭淘汰。

侯友宜賽後接受媒體聯訪表示，今天的對手實力都很不錯，別人可能1天練球 6 小時，而他多年沒打球，20年來練球可能沒有超過6小時。

他表示，第1次有教練教他打球，思羽教練很會教，指導他很多技巧，他今天應該都有把戰術展現出來，雖然輸了，但有機會透過世壯運，來和國際交朋友，真的很棒。

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他表示，這次是他首次參與國際賽會，很開心能在台灣比賽。希望藉由這一次的世壯運，讓國際友人感受新北市的熱情，這才是最重要的。無論輸贏，希望大家都能享受比賽。

陳思羽表示，賽前密集的練球，雖然次數不多，但侯友宜的悟性很高，技巧都記得住，每次練球他總是很專注，教給他的技巧也都一點就通，由於對手很強，因此，她告訴侯有機會就殺球，嚇嚇對手也好。媒體詢及對市長表現打幾分，她說，啦啦隊200分，市長100分。（編輯：張銘坤）1140522