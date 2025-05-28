奧運銅牌曾櫟騁世壯運摘金 找回熱愛跆拳道初心

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（中央社記者陳容琛新北28日電）倫敦奧運銅牌得主、跆拳道女將曾櫟騁今天在世壯運輕鬆摘下金牌，她說，已經10年沒有實戰，不過實際上陣感覺那股熱愛跆拳道的心又回來了。

身上流著阿美族血液的曾櫟騁，曾於2012倫敦奧運勇奪銅牌，並多次贏得亞錦賽金牌，堪稱台灣跆拳道界一代名將。她在2014仁川亞運結束後決定退役，並到花蓮擔任巡迴教練，持續為培育下一代台灣跆拳道好手奮鬥。

已經超過10年沒有實際上陣，曾櫟騁被運動經紀人一句「很久沒有看妳比賽」激勵，因而決定報名2025雙北世界壯年運動會，並在金牌戰以直落二如願拿到金牌，而且分差懸殊，當年「阿美族女戰士」威力不減。

曾櫟騁賽後接受媒體聯訪表示，有找回當初熱愛跆拳道的那股初心，「因為我很喜歡準備比賽，那種做自己的感覺很熟悉，畢竟上場我可以控制自己，就像已經脫離10年的軌道又重新回歸。」

為了世壯運備戰3個月，曾櫟騁笑說，近期勤練肌肉，沒想到體重增加，導致必須控制飲食，很多東西不能碰，只能眼睜睜看著丈夫羅宗瑞大啖美食，「在選手時期沒有控制體重的問題，所以這次特別有感。」

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有趣的是，今天場邊響起震耳欲聾的加油聲，曾櫟騁透露，包含小孩、過去學生都有到場應援，而同是跆拳道好手的丈夫羅宗瑞也有報名參加世壯運。

曾櫟騁表示，很享受這段時間與學生一起對練的時光，並想再拚下一屆世壯運，「有跟滿多退役選手討論這件事，希望繼續打下去。」（編輯：張雅淨）1140528