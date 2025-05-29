化身教練帶媽媽世壯運奪銅 羅嘉翎喊自己更緊張

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（中央社記者黃旭昇新北29日電）跆拳道奧運國手羅嘉翎的母親何千金，今天在世壯運跆拳道休閒組67公斤級賽事奪銅，羅嘉翎全家、三芝國小師生與市長侯友宜到場加油。何千金說，盼能參加2027年日本關西世壯運。

新北市府體育局表示，世壯運今天上午在新北市板樹體育館繼續跆拳道賽程，羅嘉翎繼28日擔任自己的師傅劉聰達參賽世壯運的教練後，今天再度坐在教練席，執教媽媽何千金。

體育局新聞稿表示，這是何千金人生首次實戰，且第一次就是國際賽，侯友宜到場與羅嘉翎全家人、三芝國小師生，一起為何千金加油。

體育局表示，羅嘉翎原希望父親羅文祥參賽世壯運，最終由媽媽代表羅家人出戰，全家人都集中注意力為何千金備賽，賽前、賽中都不斷給予鼓勵，提醒該注意的事項。羅嘉翎說，「這是媽媽第一次參賽，連我都比她還緊張。」

體育局說，何千金在跆拳道休閒組67公斤級賽事，對戰美國選手Lori Katcher，最終不敵美國選手，拿下銅牌。她表示，今天的表現不是打得很好，謝謝外界的鼓勵，希望2027年日本關西世壯運，自己能有機會參賽。

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新聞稿表示，羅嘉翎說，看到媽媽克服緊張站在場上奮戰的勇氣，就值得給鼓勵。羅文祥則在賽後給太太及女兒都打了100分，世壯運帶給大家正面的力量，希望能鼓勵更多長者出來運動。

侯友宜給予羅家人讚賞表示，以前都是看羅嘉翎比賽，這次有機會看到選手的母親在場上奮戰，真的很感動，也完美展現世壯運「終身運動」的精神。（編輯：吳素柔）1140529

跆拳道奧運國手羅嘉翎的母親何千金29日在雙北世壯運跆拳道休閒組67公斤級賽事奪銅，新北市長侯友宜（右）也在場邊觀戰應援。（新北市體育局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年5月29日

2025年雙北世界壯年運動會跆拳道個人對打賽事29日在新北市板樹體育館登場，跆拳道國手羅嘉翎（右）的母親何千金（左）在女子休閒組67公斤級出賽，上場前羅嘉翎在場邊提點指導。中央社記者王騰毅攝 114年5月29日

2025年雙北世界壯年運動會跆拳道個人對打賽事29日在新北市板樹體育館登場，跆拳道國手羅嘉翎（2排右2）的母親何千金（前）在女子休閒組67公斤級出賽，上場前羅嘉翎在場邊幫媽媽按摩放鬆。中央社記者王騰毅攝 114年5月29日