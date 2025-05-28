世壯運演出滑接美技 周思齊：很多OB退而不休

（中央社記者楊啟芳台北28日電）世壯運棒球競賽男子35+組今天進行金牌戰，山羊兄弟隊的周思齊守左外野演出滑接美技，結果很喘的他笑說：「我40幾歲了！」他提到，即使退役了還是很多人退而不休、熱愛棒球。

山羊兄弟隊的周思齊今天替補守左外野，5局上演出滑接美技，還完成雙殺守備，不過當下相當喘，對此他笑說：「廢話我40多歲（43歲）了！其實我在去年退役前，已經2、3年沒有守備了，很好玩。」

談到這次世壯運，周思齊直呼，「其實還滿累的，要練球、比賽，後面幾場張力都有，對退役球員來講負荷其實不小，比完賽要好好休息一下。」周思齊也指出，「大家都為這次比賽花了很多工夫去準備，OB球員也是對棒球充滿熱情的人，可以為台灣棒球、這個社會貢獻。」

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周思齊也提到身為退役球員的「信念」，「不要說職業退了、業餘退了，就離開球場了，我覺得這樣很可惜，有一票人喜歡打棒球，只是說沒有舞台，藉由世壯運去比賽，事實證明還有很多退役球員喜歡打棒球。」

周思齊也提到，「我們這支球隊會一直持續活動，比賽只是其中一個活動，還有公益、教學，但還是要有競技會比較刺激一點。」此戰最終山羊兄弟隊以3比7不敵國體OB，拿下銀牌。（編輯：李淑華）1140528