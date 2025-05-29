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侯友宜視察端節連假交通 籲返鄉出遊做好防疫

2025/5/29 20:09（5/29 20:41 更新）
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新北市長侯友宜（右）29日傍晚到交通局交通戰情室視察，了解端午節連續假期前夕交通情形與疏導措施。（新北市新聞局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年5月29日
新北市長侯友宜（右）29日傍晚到交通局交通戰情室視察，了解端午節連續假期前夕交通情形與疏導措施。（新北市新聞局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年5月29日
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（中央社記者黃旭昇新北29日電）新北市長侯友宜傍晚視察端午連假交通路況及疏導，他表示，近期COVID-19疫情升溫，出遊與返鄉時應戴口罩、勤洗手，避免人潮聚集傳播疫病。若生病請不要出門，避免傳染給別人。

侯友宜傍晚5時許前往新北市府10樓交通戰情室，關心端午節連續假期的交通路況。新聞局發布訊息表示，針對近期COVID-19疫情升溫，侯友宜說，天氣開始轉陰涼，對於疫情一定要做好萬全準備，戴口罩、勤洗手，避免進入公共領域、人多的地方一定要做好防備。

他說，放假前都會造成部分道路壅塞，下午5時許國道3號從新店往南，在土城路段壅塞，尤其台65銜接國3已造成部分壅塞；至於國1，北上路段在五股交流道還是壅塞。

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侯友宜表示，端午節假期有幾個大活動，31日晚上的雙北世壯運在新北市美術館前有閉幕典禮，市府已經做好交通維持計畫，要讓參加閉幕的選手們，賓至如歸。

另外，他說，淡水清水巖祖師廟繞境祈福活動，剛好碰上31日，許多市民出遊，相信交通一定會壅塞，如果民眾到淡水旅遊，建議隨時掌握交通資訊。（編輯：林恕暉）1140529

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