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雙北承辦亞洲首次世壯運一波三折 「靠北」聲浪督促改善

2025/5/30 19:01（5/30 19:18 更新）
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2025雙北世壯運開幕典禮17日在台北大巨蛋登場。中央社記者趙世勳攝 114年5月17日
2025雙北世壯運開幕典禮17日在台北大巨蛋登場。中央社記者趙世勳攝 114年5月17日
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（中央社記者陳昱婷台北30日電）2025雙北世界壯年運動會今天落幕，作為亞洲首次舉辦，雙北市府以辦喜事心態承接這場賽事，卻面臨預算緊繃、人力吃緊困境，導致賽程及場地等軟硬體出現缺失，引發「靠北」聲浪。

在2017世界大學運動會的賽會經驗基礎下，前台北市長柯文哲攜手新北市長侯友宜，在2020年與國際壯年運動總會（IMGA）簽訂合約，接下籌辦台灣及亞洲首場世界壯年運動會的任務，誓言成為舉辦世壯運的楷模。

5年過後，賽事在全台灣7個縣市、超過60處場館登場，來自全世界約2.5萬名選手陸續集結，然而等待他們的，除了熱血沸騰的切磋競技，還有種種待改善的人為疏失。

今年5月12日，臉書粉絲專頁「靠北世壯運」成立，開放被雙北市府「雷」到不行的人分享、發洩自身遭遇，沒想到粉絲人數迅速成長，1週後就超過世壯運官方粉絲專頁，並成為許多志工、選手詢問或宣導賽事新規的平台，累計投稿量更在今天突破千篇。

回顧賽事籌備過程，在5月17日開幕前便有許多選手抱怨賽程遲遲未公布，無法安排交通及住宿，即便世壯運執委會當時說明作業並無延宕，而是對戰表、出賽時間等資訊須經總會審核，仍止不住批評。

此外，選手大禮包中的智慧錶被許多人反映有瑕疵、異常，須向主辦單位更換新品，且被議員質疑疑似為中國貼牌貨，違反採購標規。

爭議未因賽事展開而停歇，有選手開幕遊行時背著選手包出席，背包卻因隨附乾燥劑遇雨後產生高溫而燒破，還有數名志工反映識別證英文拼音錯誤，如「王得權」變成「GET-RIGHT KING」等，另有宣傳帆布上印著「四邊包繩不打洞」字樣，成為網路迷因哏。

針對「四邊包繩不打洞」一事，台北市建管處當時澄清，此宣導廣告是民間自行製作，由施工中建築工地廠商以圍籬空間為城市盛事宣傳，而不是官方製作張貼。台北市長蔣萬安也對志工英文姓名遭翻譯錯誤致歉，要求即刻修正、補發。

關於禮包部分，世壯運執委會說明，目前尚未辦理驗收程序，將明確要求廠商依照需求規範書，同時要求承攬廠商敘明並提供佐證資料，若有違約情事即依契約及政府採購法相關規定論處。

執委會補充，由於賽程須符合總會規範修正，在4月17日公布後，網球、排球賽事依競賽規程於賽事前抽籤，確定對戰組合，羽球、桌球則是因應總會期盼，讓所有選手有更多比賽及交流，所以因應報名人數有部分調整賽程。

儘管缺失不勝枚舉，世壯運仍在預算吃緊、僅世大運新台幣171億元的1/10，以及因非暑假期間而人力有限的困境下，創下多項賽會紀錄。

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執委會表示，本屆賽會選手年齡橫跨30歲至105歲，是歷屆年齡層最廣的一屆，且創先例增設棒球項目中的公開女子組別，更將台灣發明的木球運動首次納入世壯運運動項目中，將在地特色推向全球視野。

執委會指出，2025世壯運累計高達4萬8000參賽人次，獎牌總數突破1萬3500面，不僅是一場運動盛會，更是一場凝聚健康、活力與跨齡交流的國際體育盛典，為全球高齡社會提供了嶄新典範，也讓世界看見運動所蘊含的團結力量與無限可能。（編輯：張銘坤）1140530

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