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2025雙北世壯運閉幕式妮妃雅、Energy登台 下屆交棒日本關西

2025/5/30 20:47（5/30 21:24 更新）
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2025雙北世壯運閉幕典禮30日晚間在新北市美術館舉行，會中進行國際壯年運動總會（IMGA）會旗交接儀式，由下屆主辦城市、日本關西世壯運組委會會長松本正義（右）接下會旗。中央社記者趙世勳攝 114年5月30日
2025雙北世壯運閉幕典禮30日晚間在新北市美術館舉行，會中進行國際壯年運動總會（IMGA）會旗交接儀式，由下屆主辦城市、日本關西世壯運組委會會長松本正義（右）接下會旗。中央社記者趙世勳攝 114年5月30日
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（中央社記者黃旭昇新北30日電）世壯運閉幕典禮今天晚間於新北市美術館戶外園區舉行，象徵藝術與運動的結合。2025年雙北世壯運是首度移師亞洲舉辦，下屆將在2027年5月於日本關西地區舉行。

2025雙北世界壯年運動會閉幕式演出，今晚以「We are the World」為主題，結合音樂、光影、表演與煙火，獻上跨越語言與文化的藝術饗宴。

活動由台語嘻哈團體「草屯囝仔」帶來開場秀，100名運動選手走秀。歌手葛西瓦隨後演唱「敬夢想」，並頒發志工等感謝狀。

2025雙北世壯運閉幕典禮30日晚間在新北市美術館戶外廣場舉行，樂團「草屯囝仔」與金氏世界紀錄最年長羽球員、高齡104歲的羽球傳奇林友茂（右）同台互動，嗨翻全場。中央社記者趙世勳攝　114年5月30日
2025雙北世壯運閉幕典禮30日晚間在新北市美術館戶外廣場舉行，樂團「草屯囝仔」與金氏世界紀錄最年長羽球員、高齡104歲的羽球傳奇林友茂（右）同台互動，嗨翻全場。中央社記者趙世勳攝　114年5月30日

國際壯年運動總會（IMGA）會長 Sergii Bubka致詞表示，本屆比賽豎立新標竿，賽會現場氣氛熱絡，熱情洋溢。選手來自自世界各地，笑容溫暖大家，期望再次齊聚在日本關西競賽。

新北市長侯友宜致詞表示，高興看見高齡者參賽，展現運動無國界與無年齡的精神。他說，每個人都很棒、很讚，也有前國手參賽、師徒互換身分參賽，這些要感謝幕後付出的英雄，及中央的支持，新北將繼續做好城市交流。

台北市長蔣萬安致詞表示，這是場所有人可參加的嘉年華，他舉例國內外選手的優異表現，讓外界看見場內外豐富的畫面。無論性別與年紀，可以感受到運動的美好。感謝中央與團隊、選手與觀眾的付出與參加，「我運動、故我在」，本屆賽事將為大家運動生涯開啟新的起點。

典禮隨後交接IMGA會旗給下一屆主辦城市日本關西，在互換禮物後，關西世壯運組委會會長松本正義致詞表示，感謝此次競賽留下美好回憶與凝聚的熱情，希望承傳至下屆，將做好萬全準備，歡迎世界各地選手前往關西參賽。

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他說，關西經濟聯合會與台灣有許多經濟交流，關西地區可看見許多台灣觀光客，日本天災時，感謝台灣的伸援與情誼，「這份情誼，我們始終銘記在心」，期盼關西世壯運延續情誼。他說，日本有許多熟齡人士，在此宣布，他將以選手身分參加關西世壯運的競賽。

文化局說，關西文化主秀之後，DJ RayRay、變裝皇后冠軍妮妃雅．瘋，輪番登場炒熱氣氛。今晚的閉幕表演，由男團Energy壓軸演出。另外，施放長達4分30秒的煙火，點亮鶯歌的夜空，為這場國際盛會劃下完美句點。（編輯：張銘坤）1140530

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2025雙北世界壯年運動會閉幕式30日晚間盛大登場，以We are the World為主題，邀請多組藝人、表演團體帶來精彩表演，變裝皇后冠軍妮妃雅．瘋（中）也登台演出。中央社記者趙世勳攝　114年5月30日
2025雙北世界壯年運動會閉幕式30日晚間盛大登場，以We are the World為主題，邀請多組藝人、表演團體帶來精彩表演，變裝皇后冠軍妮妃雅．瘋（中）也登台演出。中央社記者趙世勳攝　114年5月30日
2025雙北世壯運閉幕典禮30日晚間在新北市美術館戶外廣場舉行，唱跳男團Energy（圖）一登台就嗨翻全場，尖叫聲不絕於耳。中央社記者趙世勳攝　114年5月30日
2025雙北世壯運閉幕典禮30日晚間在新北市美術館戶外廣場舉行，唱跳男團Energy（圖）一登台就嗨翻全場，尖叫聲不絕於耳。中央社記者趙世勳攝　114年5月30日
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