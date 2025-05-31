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世壯運閉幕表演「台灣」被消音 侯友宜：另有台灣元素[影]

2025/5/31 13:16（5/31 13:38 更新）
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雙北世界壯年運動會閉幕典禮30日晚間在新北市美術館戶外廣場舉行，典禮尾聲並安排精彩煙火秀，吸引民眾搶拍共賞。中央社記者趙世勳攝　114年5月30日
雙北世界壯年運動會閉幕典禮30日晚間在新北市美術館戶外廣場舉行，典禮尾聲並安排精彩煙火秀，吸引民眾搶拍共賞。中央社記者趙世勳攝　114年5月30日
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（中央社記者潘欣彤新北31日電）2025雙北世界壯年運動會昨天閉幕典禮中，饒舌天團玖壹壹歌曲中歌詞「我台灣來欸」消音，新北市長侯友宜今天未正面回應，只說表演過程中看到很多台灣文化，如台語歌曲等。

網友與民主進步黨籍新北市議員黃淑君在社群網站Threads與臉書（Facebook）發布影片，表演團體在由新北市政府負責的閉幕典禮演出玖壹壹歌曲「世界都看見」時，歌詞「我台灣來欸」被刪除，質疑主辦世壯運的新北與台北市政府自我「言論審查」，不尊重台灣。

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侯友宜上午在新北參加新北市議長盃龍舟錦標賽開幕典禮，接受媒體聯訪表示，他在閉幕典禮特別發言指讓世界看到台灣溫暖和實力，而表演過程中看到很多台灣文化，如舞獅舞龍與台語歌曲等，融入台灣文化、元素及愛好運動精神，這就是台灣精神。

不過，黃淑君告訴中央社記者，根據現場影片發現不只被消音，連螢幕上歌詞也被改成「我做伙來拚」，這對創作者與台灣不禮貌。台灣不是見不得人的詞彙，「是我們的國家」，這對現場參與者或台灣都是傷害。（編輯：李明宗）1140531

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新北市議長盃第15屆龍舟錦標賽31日在微風運河登場，市長侯友宜（中）出席開幕式致詞。中央社記者王騰毅攝 114年5月31日
新北市議長盃第15屆龍舟錦標賽31日在微風運河登場，市長侯友宜（中）出席開幕式致詞。中央社記者王騰毅攝 114年5月31日
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