2025雙北世壯運閉幕 高規格維安出動580警力

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（中央社記者黃旭昇新北30日電）2025雙北世壯運閉幕典禮今晚在新北市美術館舉行，警方說，出動近580名警力高規格維安，維持治安與紓解交通。為確保國內外選手安全實施嚴格安檢，外事警察也協助翻譯及引導。

世壯運閉幕典禮晚間在鶯歌新北市美術館戶外區舉行，沒下雨雖然有些冷風，但選手與民眾展現熱情，或站立、或坐在草地上欣賞演出。

草地上，不少外籍選手熱情隨著舞台表演或走秀，也一起舞動。

警方說，出動近580名警力，維持治安與紓解交通。為確保國內外選手安全，選手區會場實施嚴格安檢，外事警察在安檢門旁翻譯及引導。

一名高階警官告訴中央社記者，昨晚還特地場勘維安部署，也擔心下雨增加勤務困難，幸虧沒下雨。警政署也關心現場維安，與現場指揮中心視訊會議。

警方說，動員警察局保大霹靂小組、鑑識中心、外事科、刑大警犬隊、鷹眼隊、刑事局防爆小組、保一維安特勤隊、國防部陸軍化學兵、移民署等單位全力支援。記者觀察，現場只見到警犬不斷在安檢口巡視、值勤。

世壯運執委會表示，本屆雙北世壯運在7個縣市共同舉行，吸引來自世界各地107個國家、超過2萬5000名選手參與，更在歷屆世壯運中寫下多項紀錄，也體現「運動無界、人生無限」的賽會精神。

執委會說，本屆賽會累計參賽人次高達4萬8000人次，獎牌總數突破1萬3500面，參賽選手年齡範圍橫跨30歲至105歲，彰顯選手間激烈競技與高度參與熱情，也是健康、活力與跨齡交流的國際體育盛典。

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尤其，台灣發明的木球運動首次納入世壯運項目，將在地特色成功推向全球視野。2025雙北世壯運同時成為台灣歷來最多退役國手參與國際運動賽會，許多曾代表台灣參與過奧運、亞運等舞台的選手，與來自世界各地選手同場切磋，讓賽會更具可看性。

新北市府秘書處表示，賽會期間接待來自德國、美國、加拿大、日本、韓國及新加坡等6國、16個訪團，超過百名貴賓齊聚新北參與各項賽會活動，也安排走訪鶯歌、九份及烏來等地，深入體驗好山好水，促進城市觀光與國際交流，提升城市能見度。（編輯：張銘坤）1140530