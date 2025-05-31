世壯運閉幕「台灣」消音 新北市府：觀眾來自各國

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（中央社記者潘欣彤新北31日電）世壯運昨晚閉幕，玖壹壹歌曲歌詞「我台灣來欸」消音，且部分網友質疑雙北市長發言未提「台灣」。新北市府今指出，考量觀眾來自各國，且以世壯運為主題，才如此安排。

新北市政府今天發布新聞訊息指出，2025雙北世界壯年運動會閉幕典禮表演涵蓋多元文化，如原住民傳統歌曲、創作歌曲、客家歌謠，台語歌曲唱民俗信仰、舞龍舞獅等。其中啦啦隊組曲表演編排，因考量現場觀眾來自各國，且以世壯運賽會為主軸，如「世界都看見」一曲改編加上「運動無界人生無限」、「嘿」等口號。

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新北市政府說明，國際賽事有一定規則，身為國際社會一分子與主辦國必須遵守，新北市為世壯運主辦單位，一定從各方面考量，讓世界看見台灣。此外，昨晚閉幕典禮中，2位市長致詞時都直接講「台灣」，並無特定人士指稱只有日方敢說情形。

新北市政府文化局則透過訊息表示，閉幕式表演設計採多元規劃，充分融入台灣元素，展現本土特色。啦啦隊組曲編排秉持同樣理念，音樂到口號經過全新改編與融合，如「台灣尚勇」改成世壯運口號，邀大家一起吶喊，展現跨國界交流賽會精神。（編輯：吳素柔）1140531