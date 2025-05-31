世壯運閉幕「台灣」被消音 議員指不尊重創作者

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（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北31日電）雙北世界壯年運動會閉幕典禮，饒舌天團玖壹壹歌曲中歌詞「我台灣來欸」消音。台北市議員簡舒培說，「台灣」為何被消音，這是不尊重創作者，雙北市長應對外交代。

2025雙北世界壯年運動會昨天舉行閉幕典禮，饒舌天團玖壹壹歌曲中歌詞「我台灣來欸」消音，新北市文化局今天說，音樂到口號經過全新改編與融合，希望各國選手認識台灣文化。

民進黨台北市議員簡舒培今天透過臉書（Facebook）發文表示，雙北市政府在閉幕晚會對「台灣」進行技術性刪除，無疑是文化自我審查最荒謬縮影，不僅是對台灣身分矮化，更是台灣長期面對國際壓力下的反射性退縮。

她說，雙北市政府想借在地能量撐場面，卻不願誠實面對「台灣」這2字，這既是對創作者的不尊重，也是對觀眾智商的侮辱。

簡舒培表示，台北市長蔣萬安及新北市長侯友宜作為世壯運主辦城市首長，必須對這樣荒謬的處理方式給出交代，到底是單純技術疏失，還是為避免爭議而刻意安排的政治決策。

對此議題，侯友宜今天未正面回應，只說表演過程中看到很多台灣文化，如台語歌曲等。

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台北市政府則轉世壯運執委會說明指出，此次閉幕典禮由新北市文化局統籌規劃，新北市已對此提出說明。

副發言人魏汶萱透過訊息表示，北市府從未有所謂「靜音台灣」安排，蔣萬安昨天在致詞中也2度提及「台灣」，相信民眾更希望議員應與市府站一起捍衛市民權益，共同質疑中央是違法刪減一般性補助。（編輯：黃名璽）1140531