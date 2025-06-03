世壯運閉幕「台灣」被消音 新北文化局：沒有誰決定

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（中央社記者王鴻國新北3日電）2025雙北世界壯年運動會閉幕典禮應援曲改詞爭議，新北文化局長張䕒育今天在新北市議會被詢及是誰決定改歌詞時說：「沒有誰決定，這個部分就是一個表現的方式。」

台北市與新北市政府主辦2025雙北世壯運，由新北市府負責的5月30日閉幕典禮演出饒舌天團玖壹壹歌曲「世界都看見」時，歌詞「我台灣來欸」遭改為「阮作伙來欸」。

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民主進步黨籍新北市議員陳乃瑜、顏蔚慈等質詢時表示，張䕒育稱音樂有獲授權，根本搞不清楚狀況，答詢要有所本與正確資訊；顏蔚慈要求提供授權契約，張䕒育答詢時說，標案統一由台北發包及簽契約，已行文北市府索取。

中國國民黨籍新北市議員江怡臻表示，呼籲大家不要事前唱衰或事後挑剔，應維持正向能量，傳遞運動精神給全世界；國民黨籍新北市議員戴湘儀說，歌詞不是被消失，而是精心設計橋段，邀各國選手一起吶喊，展現We Are the World精神，希望不要見縫插針。（編輯：李明宗）1140603