世壯運閉幕「台灣」被消音 議員指未獲改詞授權

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北5日電）雙北世壯運閉幕典禮應援曲歌詞「我台灣來欸」被改爭議，新北市文化局今天表示，已將取得授權資料提供民進黨市議員顏蔚慈等人。顏蔚慈晚間指出，資料顯示根本未取得改作歌詞的授權。

台北市、新北市政府主辦2025雙北世壯運，由新北市府負責的5月30日閉幕典禮，啦啦隊應援曲演出饒舌天團玖壹壹歌曲「世界都看見」時，歌詞「我台灣來欸」遭改為「阮作伙來欸」，引發議論。

新北市文化局長張䕒育3日在市議會答詢時指出，音樂有獲授權，標案統一由台北發包及簽契約。對此，顏蔚慈等人當天要求提供授權契約。

文化局透過廠商取得資料，今天下午將相關授權資料提供民進黨新北市議員張錦豪、顏蔚慈等人後，發布文字說明表示，閉幕式使用的表演音樂，包含「統一尚勇」及「世界都看見」都由活動的主要承攬、次要承攬單位依規定程序洽取授權。

其中，「統一尚勇」已於2025年3月11日洽取授權報價及使用申請，授權範圍涵蓋閉幕典禮演出與播放；「世界都看見」也於2025年5月6日洽取報價及使用申請，並已支付費用。

文化局指出，有關音樂授權的報價與相關文件，因內容涉及商業合約條款與授權方的權益保護，依照合約約定，僅提供機關審核與議會監督使用，無法對外公開。

世壯運由雙北市府共同主辦，文化局表示，開幕、閉幕活動由台北市府公開招標、簽訂合約，並統籌活動內容審查與驗收。根據合約規定，廠商應於今年9月30日前繳交完整結案報告，後續由北市府負責驗收及結案。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

顏蔚慈晚間告訴中央社記者，張䕒育近日於市議會回應「2025世界壯年運動會」閉幕式歌曲著作權爭議時，口口聲聲強調「並未違反著作權法」，還聲稱廠商已授權使用。

她說，根據市府與廠商的報價單明載「僅限重製本音樂著作」來看，根本未取得改作歌詞的授權。新北市文化局從頭到尾堅持「改歌詞」有經過授權，但被證據打臉，不知是真的不懂著作權法，還是故意裝傻。（編輯：戴光育）1140605