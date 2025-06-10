世壯運閉幕歌詞爭議 侯友宜：任何決定都我負責
2025/6/10 12:03（6/10 12:18 更新）
（中央社記者王鴻國新北10日電）世壯運閉幕時歌詞「台灣」兩字消音爭議，新北市長侯友宜今天強調，閉幕典禮充滿台灣元素，改編歌曲是回應世壯運We Are the World的精神，任何決定「都由我來負責」。
新北市議會今天進行市政總質詢，民進黨團總召廖宜琨及多名民進黨議員，都針對世壯運閉幕典禮出現歌詞「台灣」兩字被消音爭議提出質詢。
議員周雅玲批評市府不尊重原創精神及沒有文化素質，活生生無情的把「台灣」消音；議員張嘉玲更要求明確說明改編是誰作決定的。
侯友宜說，歌詞都是按照世壯運相關規定來進行改編的，改編的詞句很多，不是只有這句話，也不用刻意強調一句話。
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他表示，閉幕典禮充滿著台灣元素。有八家將的台灣文化，還有舞龍舞獅等，就是強調要讓世界看見台灣的溫暖和實力。他強調，有關世壯運的任何決定都由他負責，不管是誰下的指令，世壯運出了任何狀況，或有任何不滿意的事，「都由我來負責」。
他表示，閉幕本來就是這樣的進行方式，不管他事前知不知情，這是團隊的表現，歌曲也是回應世壯運「We Are the World」的精神，這些完全沒有錯。整體改編，因為那是改編曲、改唱曲。他強調，任何活動，不要用政治來解讀。（編輯：張銘坤）1140610
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