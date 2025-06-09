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國3中和交流道改善案 侯友宜指關鍵在分散車流

2025/6/9 21:25（6/9 21:51 更新）
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新北市議會9日進行市政總質詢，民進黨市議員張嘉玲（前右立者）指出，國道3號中和交流道改善工程計畫將新闢南出及北出的分流匝道，以及在南下主線內側拓寬車道，可有效疏解國道車流，其中「分匯流區」的規劃很重要。中央社記者王鴻國攝 114年6月9日
新北市議會9日進行市政總質詢，民進黨市議員張嘉玲（前右立者）指出，國道3號中和交流道改善工程計畫將新闢南出及北出的分流匝道，以及在南下主線內側拓寬車道，可有效疏解國道車流，其中「分匯流區」的規劃很重要。中央社記者王鴻國攝 114年6月9日
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（中央社記者王鴻國新北9日電）民進黨新北市議員張嘉玲今天質詢時出示公文指出，國道3號中和交流道改善工程經費將由國道基金支應，預定119年3月完工。新北市長侯友宜說，未來如何分散車流是重要課題。

新北市議會今天進行市政總質詢，張嘉玲質詢表示，改善工程計畫將新闢南出及北出的分流匝道，以及在南下主線內側拓寬車道，將可有效疏解國道車流。

張嘉玲指出，重點是「分匯流區」的規劃很重要，因為開車到分匯流區時，就要做好往左或往右選擇，若是往中和就直接來到平面道路，需提前規劃好。

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侯友宜答詢表示，改善工程完工後預估車流量會增加，這對新北市而言是個挑戰，如何分散車流就是重要課題，車流如何分散下來到地面道路，就要先思考，不能等到改善工程完工後再來討論，這就來不及了。

他指出，要求新北市交通局先與所有工程、號誌及執法單位進行研究，尤其是早在工程細部設計階段，交通局就要參與討論，並由交通局擔任主責單位，組成專案小組，提早跨局處研究如何分散車流的問題。（編輯：戴光育）1140609

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