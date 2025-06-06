世壯運閉幕應援曲改詞爭議 新北文化局：屬合法行使財產權利

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（中央社記者趙敏雅新北6日電）雙北世壯運閉幕典禮應援曲歌詞「我台灣來欸」被改爭議，新北市議員指未獲改作授權，新北市文化局昨天深夜表示，合法取得歌曲著作財產權授權，改詞屬合法行使財產權利範圍。

台北市、新北市政府主辦2025雙北世壯運，由新北市府負責的5月30日閉幕典禮，啦啦隊應援曲演出饒舌天團玖壹壹歌曲「世界都看見」時，歌詞「我台灣來欸」遭改為「阮作伙來欸」，引發議論。

新北市文化局長張䕒育2日在市議會答詢時說，應援曲可依照活動不同改編歌詞，有取得音樂公司同意及授權。對此，民主進步黨籍議員張錦豪要求3天內提供同意書。

文化局透過廠商取得資料，昨天將相關授權資料提供張錦豪等人後，以文字說明，有關音樂授權的報價與相關文件，因內容涉及商業合約條款與授權方的權益保護，依照合約約定，僅提供機關審核與議會監督使用，無法對外公開。

張錦豪昨晚在社群媒體臉書（Facebook）發文表示，「合約清楚載明『僅供重製』，改掉人家歌詞這件事，在著作權法叫做『改作』。」他指出，根據合約，沒有改作授權。

文化局深夜以文字說明，閉幕式使用的表演音樂，包含「統一尚勇」及「世界都看見」都由活動的主要承攬、次要承攬單位依規定程序洽取授權。

文化局表示，透過合法方式取得「世界都看見」的著作財產權授權，基於閉幕式運作順暢上的需求、活動主題，而改動原歌詞部分內容，屬合法行使財產權利範圍。若外界對閉幕式內容有進一步疑義，此涉及授權契約內容及當事人雙方真意，應回歸由契約處理。

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世壯運由雙北市府共同主辦，文化局指出，開幕、閉幕典禮活動由台北市府公開招標、與得標廠商簽訂合約，並負責後續執行監督與驗收。依契約規定，廠商應於今年9月30日前完成結案報告，內容包括授權文件，由台北市府依據驗收機制進行審查。

文化局表示，世壯運閉幕式表演內容涵蓋台灣多元文化，包括原住民傳統歌曲，台語歌曲詮釋民俗信仰，也將舞龍舞獅元素融入國際舞台，其中啦啦隊應援組曲，為配合世壯運主題進行改編，以號召所有來自世界各地的選手與觀眾共同應援，絕無刻意刪減或消音台灣之情事。（編輯：謝雅竹）1140606