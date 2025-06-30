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宇宙人唱出愚世代心聲 大志若魚獲國際品牌青睞

2025/6/30 16:20
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（中央社記者洪素津台北30日電）樂團宇宙人的歌曲「大志若魚」，唱出「愚世代」像魚般努力的心聲，被國際品牌選為廣告主題曲，另一首「往前」則在世壯運開幕播放，國際能見度提升，宇宙人直呼開心。

金曲樂團宇宙人「α：回到未來」近日忙碌巡演，除在台北、高雄雙蛋歡唱外，更一路唱進吉隆坡、東京、杭州、深圳、廈門、成都等城市。

宇宙人的音樂也接連登上國際品牌廣告與大型活動舞台，勇闖國際成績相當好。宇宙人透過新聞稿分享：「我們的歌能透過很多方式被傳唱出去，無論是演唱、當主題曲或廣告曲，這就是身為創作者，活在這個世界上最開心的事！」

歌曲「大志若魚」以青春校園為主題，勾勒新世代奮力向前、不願隨波逐流的堅持。團員阿奎談起創作靈感表示：「有人稱我們這世代是『愚世代』，但我們會去擺地攤、跟人借錢拍片、去澳洲打工度假，看似愚蠢，其實是用我們的方式體會人生。就像魚一樣，看起來傻，但努力游往更好的方向。」

歌曲「往前」則登上世界壯年運動會開幕舞台，以歌舞劇形式，熱鬧呈現下班人潮、夜市街景、運動公園等日常風景，將宇宙人擅長的都會敘事發揮到極致。宇宙人分享：「這個時代的未來變化太快，永遠無法預測下一步會怎麼走，傳遞出一種堅定前行的力量，我們很榮幸能透過音樂鼓勵大家。」

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宇宙人成團邁向21週年，持續以音樂「回到未來」，更透露今年12月將再站上小巨蛋舞台跟大家見面。

持續創作不間斷的宇宙人，近期也展開新歌籌備，團員小玉特地前往北海道閉關寫歌，「我想去接近大自然的地方吸收能量，讓自己調節一下。」（編輯：吳素柔）1140630

阿奎
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