陳信安為世壯運提前半年復出 奪銀喊享受過程

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（中央社記者陳容琛新北29日電）原先預計半年後才能正式打球的「台灣飛人」陳信安，為了世壯運提前復出，雖然所屬球隊今天在男籃金牌戰落敗，但他自認很享受整個過程。

已經退役多年的陳信安現年44歲，在這次世壯運帶傷上陣，與昔日戰友林冠綸、岳瀛立、簡嘉宏及左從凱等人再度攜手，並一路挺進金牌戰，可惜今天以59比80不敵台啤力景，與金牌擦肩而過，以銀牌結束本屆世壯運。

陳信安賽後接受媒體聯訪時透露，其實去年腳有動刀，預計半年後才能正式上陣，目前應該處於復健、壓力測試期，但他並未聽從醫師的建議，仍決定在世壯運披掛上陣，「我有設定目標要打得很好，只是沒想到背部閃到。」

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就算無緣摘下金牌，不過陳信安仍開心能夠站上頒獎台，當然內心依然渴望冠軍，但他認為能夠參加世壯運相當具有意義，自己也很享受過程、與隊友之間的配合，同時很高興看到這麼多球迷到場加油。

至於台啤力景拿下金牌的關鍵是，攻下全場最高20分「齊天大聖」張羽霖，他指出退役6年已經很少碰籃球，但為了世壯運有比較認真備戰，甚至向公司排假比賽，並分享久違實戰令他開始懷念以前打球心裡亢奮感覺，「真的很好玩，我們有講下一屆還要組團再去。」（編輯：張銘坤）1140529