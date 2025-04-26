新北模範母親 104歲歐陽淑珠事業家庭兼顧入選

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（中央社記者黃旭昇新北26日電）新北市政府今天表揚57名模範母親代表，最年長者的104歲歐陽淑珠曾發明自動芽菜培育機獲專利重振家業，教子有方；最年輕的47歲王珮樺擔任寄養家庭，照顧發展遲緩兒童。

新北市長侯友宜今天下午在市府6樓大禮堂表揚57名模範母親並合影，他鼓勵大家多陪伴父母，共享親子美好時光。

新北市社會局指出，在表揚的模範母親中，最年長為104歲的樹林區歐陽淑珠，她於民國36年隨丈夫抵台，育有7名子女，她與丈夫胼手胝足在北市萬華區創立肥皂化工廠，再改成推廣生機飲食種芽菜，最後轉型為食品機械工廠。

社會局表示，歐陽淑珠在肥皂工廠時代，常一早摸黑挑水備用，後來自學洋裁製作旗袍、大衣；期間經歷金融海嘯，面臨破產危機，但她發明自動芽菜培育機取得專利，重振家業，並以身作則體現子女做人處事的道理，教子有方。

其中，最年輕的47歲王珮樺再婚重組家庭後，因自身遭遇，體會家庭溫暖對孩子成長的重要性，她與丈夫一起擔任寄養家庭，照顧發展遲緩兒童並協助其接受早療，讓受照顧的發展遲緩兒童得以有明顯進步。

依據社會局提供資料，淡水區69歲的俞愛鄉因小女兒車禍腦部重傷，丈夫病逝後，雖深受打擊仍扛起經濟重擔，陪伴小女兒復健、進入社區大學，鼓勵女兒與社會接觸。她也參加家庭照顧者活動，分享新路歷程，並長年投入社區公益，參加志願服務、關懷弱勢家庭及長者。

另外，模範母親倪伍鶴的長子就讀大學二年級時，因車禍而全身癱瘓，她辭去工作，全心全意照顧兒子。兒子有明顯進步後決定重返校園，倪伍鶴每天陪伴兒子到學校學習。

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社會局指出，倪伍鶴的兒子想攻讀研究所，她建議兒子以親身經歷幫助更多辛苦的人。兒子後來考取心理與諮商輔導研究所，畢業後已取得心理諮商師證照。倪伍鶴認為只要不放棄，便可創造不一樣的路。

此外，這次獲得表揚還有運動員的母親，包括2020年東京奧運男子團體射箭銀牌得主湯智鈞的媽媽葉蓮香，2024年巴黎奧運拳擊金牌林郁婷的母親廖秀宸。（編輯：戴光育）1140426