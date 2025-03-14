加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

台灣U18亞洲盃5人制棒球亞軍 世界盃再拚青奧門票

2025/3/14 21:14（3/14 21:29 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2025第2屆U18亞洲盃5人制棒球賽台灣隊14日拿下亞軍，本屆亞洲盃前3名球隊也取得世界盃門票，台灣將在世界盃力拚取得2026年青奧資格。圖為賽會男選手MVP鐘家樂（中）出賽情形。中央社記者張新偉攝 114年3月14日
2025第2屆U18亞洲盃5人制棒球賽台灣隊14日拿下亞軍，本屆亞洲盃前3名球隊也取得世界盃門票，台灣將在世界盃力拚取得2026年青奧資格。圖為賽會男選手MVP鐘家樂（中）出賽情形。中央社記者張新偉攝 114年3月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北14日電）U18亞洲盃5人制棒球賽台灣隊冠軍戰不敵日本、奪下亞軍，棒協理事長辜仲諒勉勵選手下次討回。亞洲盃前3名球隊取得9月世界盃門票，世界盃還有機會再拚2026年青奧參賽資格。

U18亞洲盃5人制棒球賽台灣隊冠軍戰以7比2、5比12、4比5吞敗，無緣連霸，日本奪下冠軍、台灣為亞軍，季軍為韓國，3隊取得9月U18世界盃5人制棒球賽門票，日本直接取得2026年青奧門票，世界盃預計還會有1至2張2026年青奧門票，台灣還有挑戰機會。

冠軍戰吞敗台灣隊選手賽後難過落淚，中華民國棒球協會理事長辜仲諒特別勉勵球員，努力了這麼久、拚到亞軍已經不容易，輸球後最重要的是，記得自己失誤在哪、讓失誤不再犯。

google news透過 Google News追蹤中央社

辜仲諒也勉勵選手，世界盃在今年9月於墨西哥舉行，這段時間要努力練習、拚命練習，日本隊很強，如何擊敗日本隊就是下一次的目標，提升自我「下次一定要討回」。

日本隊首度參加U18亞洲盃5人制棒球賽就奪冠，日本隊森本愛華獲頒女選手最有價值球員（MVP），男選手MVP為台灣隊鐘家樂。（編輯：謝雅竹）1140314

延伸閱讀
U18亞洲盃5人制棒球冠軍戰台灣不敵日本 無緣連霸仍奪世界盃門票5人制棒球男女比例安排鬥智 選手觀眾近距離成魅力U18亞洲盃5人制棒球鐘家樂奪MVP 不後悔每個選擇U18亞洲盃5人制棒球韓國連兩屆季軍 奪世界盃門票
亞洲盃
簡彤娟對戰王曼昱3連敗 無緣WTT重慶冠軍賽8強林昀儒拍下德國名將 晉級WTT重慶冠軍賽8強
辜仲諒
朱育賢遺憾未拔12強奪冠一壘壘包留念 WBSC空運來台辜仲諒宴請世界12強賽教練團 致贈勞力士有巧思
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

197
更多編輯台推薦新聞：