台灣U18亞洲盃5人制棒球亞軍 世界盃再拚青奧門票

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北14日電）U18亞洲盃5人制棒球賽台灣隊冠軍戰不敵日本、奪下亞軍，棒協理事長辜仲諒勉勵選手下次討回。亞洲盃前3名球隊取得9月世界盃門票，世界盃還有機會再拚2026年青奧參賽資格。

U18亞洲盃5人制棒球賽台灣隊冠軍戰以7比2、5比12、4比5吞敗，無緣連霸，日本奪下冠軍、台灣為亞軍，季軍為韓國，3隊取得9月U18世界盃5人制棒球賽門票，日本直接取得2026年青奧門票，世界盃預計還會有1至2張2026年青奧門票，台灣還有挑戰機會。

冠軍戰吞敗台灣隊選手賽後難過落淚，中華民國棒球協會理事長辜仲諒特別勉勵球員，努力了這麼久、拚到亞軍已經不容易，輸球後最重要的是，記得自己失誤在哪、讓失誤不再犯。

透過 Google News 追蹤中央社

辜仲諒也勉勵選手，世界盃在今年9月於墨西哥舉行，這段時間要努力練習、拚命練習，日本隊很強，如何擊敗日本隊就是下一次的目標，提升自我「下次一定要討回」。

日本隊首度參加U18亞洲盃5人制棒球賽就奪冠，日本隊森本愛華獲頒女選手最有價值球員（MVP），男選手MVP為台灣隊鐘家樂。（編輯：謝雅竹）1140314