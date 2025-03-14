5人制棒球男女比例安排鬥智 選手觀眾近距離成魅力

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（中央社記者謝靜雯台北14日電）U18亞洲盃5人制棒球賽男女出賽比例安排也鬥智，日本奪冠取得世界盃、2026年青奧門票；日本隊總教練本池太一點出，5人制選手能在觀眾近距離圍觀下出賽，亢奮的心情成最大魅力。

第2屆U18亞洲盃5人制棒球賽台灣與日本爭冠，日本冠軍戰首盤以2比7吞敗，接著連拿2盤以12比5、5比4搶下，首度參加5人制棒球U18層級賽事就奪冠，也直接取得2026年青奧門票。

5人制棒球正選球員8人，先發球員5人採男女混合組隊是特色，有規定前2盤男女先發比例，其中1盤女生必須至少放3人，至於選擇放在哪盤，由各隊自行考量安排，比賽開打前須先遞交前2盤的出賽打序。

今天冠軍戰首盤日本隊排出2男3女先發，台灣隊則是3男2女應戰，台灣隊總教練馮韋國表示，看到日本首盤排出3名女選手，就大概猜到日本抱持要拚到第3盤的決心，也坦言這樣的男女選手比例規定，確實會影響教練團戰術安排考量。

日本隊總教練本池太一提到，首盤選擇排出2男3女的陣容，就是知道台灣的攻擊水平很高、陣中很多好手，不太可能2盤就結束比賽，也不想被台灣2盤就贏得比賽，在風險評估下選擇先排出2男3女打序，稱讚日本隊選手展現很好的意志力，排除了很多困難、順利奪下冠軍。

本池太一提到，5人制棒球在日本國內的發展還不算很完善，今年也有在日本國內舉辦全國大賽，透過4週約10次的強化訓練，並藉由預賽每場比賽培養默契、狀態越來越好。

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日本隊此次總教練本池太一、教練六角彩子都曾是5人制棒球賽公開組日本代表隊選手，本池太一表示，就技術面來說，5人制看重男選手是否能有強勁的攻擊能力，女生關鍵則在守備，團隊凝聚力也很重要。

至於5人制棒球的魅力，本池太一認為，5人制棒球場地小，觀眾可以很近距離的圍觀，選手在觀眾大聲近距離的加油聲中比賽，心情也會很亢奮，這也是5人制棒球的魅力。（編輯：陳政偉）1140314

2025第2屆U18亞洲盃5人制棒球賽冠軍戰14日登場，台灣與日本下午爭冠，雙方你來我往，終場由日本搶下冠軍。圖為台灣隊選手莊宜蓁（左）上場打擊。中央社記者張新偉攝 114年3月14日

2025第2屆U18亞洲盃5人制棒球賽冠軍戰14日在台北表演藝術中心南極座登場，由地主台灣隊與日本隊交手，兩隊球員賽前列隊。中央社記者張新偉攝 114年3月14日