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U18亞洲盃5人制棒球冠軍戰台灣不敵日本 無緣連霸仍奪世界盃門票

2025/3/14 17:59（3/14 18:53 更新）
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2025第2屆U18亞洲盃5人制棒球賽14日由台灣與日本爭冠，台灣隊終場未能翻轉戰局、拿下亞軍，雖取得世界盃門票但無緣連霸亞洲盃，賽後選手紛紛落淚。中央社記者張新偉攝　114年3月14日
2025第2屆U18亞洲盃5人制棒球賽14日由台灣與日本爭冠，台灣隊終場未能翻轉戰局、拿下亞軍，雖取得世界盃門票但無緣連霸亞洲盃，賽後選手紛紛落淚。中央社記者張新偉攝　114年3月14日
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（中央社記者謝靜雯台北14日電）U18亞洲盃5人制棒球賽台灣與日本爭冠，兩隊鏖戰至第3盤，台灣隊沒能翻轉戰局，終場以7比2、5比12、4比5吞敗，奪下亞軍取得世界盃門票，無緣連霸賽後選手們紛紛難過落淚。

U18亞洲盃5人制棒球賽台灣隊此次預賽戰績6戰全勝晉級冠軍戰，今天冠軍戰再與日本交手，首盤以7比2搶勝，第2盤以5比12吞敗，鏖戰至第3盤，日本隊前2局攻下4分，台灣隊展現韌性，3局下追回3分，4局下再添1分扳平戰局，5局上日本攻下超前分，台灣隊5局下半沒能追回分數吞敗。

沒能完成連霸，賽後台灣隊選手難過落淚，總教練馮韋國表示，此次參賽剛開始目標就是拚前3名、取得今年在墨西哥舉辦的世界盃門票，後來知道冠軍能直接取得2026年青奧參賽資格，也有設定更高目標，可惜最後沒有完成。

馮韋國表示，從集訓到現在，選手們進步很多，在短時間內可以有這樣的表現、做到這樣已經很好了，面對強度更高的世界盃，攻擊上面速度、守備的穩定度都需要再提升。

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台灣隊預賽曾擊敗日本隊，冠軍戰再碰頭，馮韋國表示，有提醒選手這場比賽日本搶勝的企圖心一定更強，馮韋國表示，台灣隊每名選手都很重要，8名選手無論場上場下的表現、互相鼓勵，都值得鼓勵。

日本隊首度參加U18層級5人制棒球賽就奪下冠軍，除了搶下世界盃門票，也取得前進青奧資格，日本隊女選手森本愛華為女選手最有價值球員（MVP），男選手MVP為台灣隊鐘家樂。（編輯：陳政偉）1140314

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U18亞洲盃5人制棒球賽冠軍戰14日下午在台北舉行，終場由日本隊（圖）擊敗地主台灣拿下冠軍，選手們情緒嗨翻，衝入場中歡呼慶祝。中央社記者張新偉攝 114年3月14日
U18亞洲盃5人制棒球賽冠軍戰14日下午在台北舉行，終場由日本隊（圖）擊敗地主台灣拿下冠軍，選手們情緒嗨翻，衝入場中歡呼慶祝。中央社記者張新偉攝 114年3月14日
U18亞洲盃5人制棒球賽台灣隊與日本隊14日爭冠，兩隊鏖戰至第3盤，台灣最終沒能翻轉戰局、獲亞軍，賽後棒協理事長辜仲諒（後左紫色西裝者）在場邊勉勵選手。中央社記者謝靜雯攝 114年3月14日
U18亞洲盃5人制棒球賽台灣隊與日本隊14日爭冠，兩隊鏖戰至第3盤，台灣最終沒能翻轉戰局、獲亞軍，賽後棒協理事長辜仲諒（後左紫色西裝者）在場邊勉勵選手。中央社記者謝靜雯攝 114年3月14日
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