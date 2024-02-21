讀賣巨人交流賽3月大巨蛋登場 兄弟、桃猿首波名單出爐

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（中央社記者楊啟芳台北21日電）「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」將於3月2日、3日在台北大巨蛋開打，參賽名單今天出爐，中信兄弟陣容王威晨、江坤宇、陳俊秀等人；樂天桃猿則是梁家榮、廖健富等。

讀賣巨人交流賽將在3月2日、3日在台北大巨蛋進行，先對上中信兄弟、再交手樂天桃猿。

中信兄弟投手陣容，洋投有德保拉（Jose De Paula）、克迪（Kirkland McCarty）、猛登（Daniel Joseph Mengden）、及艾士特（Eric Stout）4人，搭配本土投手呂彥青、吳俊偉、李振昌等人。野手陣容由隊長王威晨領軍，搭配江坤宇、陳俊秀，還有老將周思齊、陳子豪、許基宏、詹子賢都在參賽名單中。

樂天桃猿投手陣容，洋將只有威能帝（Pedro Fernandez），將以本土戰力應戰，本土則有黃子鵬、陳冠宇、王志煊、陳柏豪等人。野手陣容部分，有梁家榮、廖健富、朱育賢、林泓育等主力打者。中華職棒2支隊伍最終名單將於比賽前夕正式公告。

巨人總教練阿部慎之助今年首度掌兵符，就率隊遠征打海外賽，春訓期間就預告要以最佳陣容來台灣，台灣球迷熟悉的明星內野手坂本勇人、王牌先發菅野智之、4棒重砲岡本和真等人，出賽名單將相當豪華。

2場交流賽在台北大巨蛋舉行，門票都已開放預購，採階段性售票，第3波加開內野最上層看台，3月2日巨人對中信兄弟戰門票完售，僅剩身障席，屆時將湧進3萬3500人左右；3日巨人對樂天桃猿門票，整體售出率約8成左右。（編輯：李亨山）1130221