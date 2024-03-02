王威晨敲兄弟交流賽首安 見證紀錄直呼很幸福
2024/3/2 22:47
（中央社記者謝靜雯台北2日電）讀賣巨人來台交流賽中信兄弟隊長王威晨敲出團隊首安，王威晨表示很開心可以和巨人隊這麼強勁的對手對決，加上見證台北大巨蛋破3.7萬名觀眾的紀錄，「更多的是感動、很幸福也很珍惜。」
「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」首場比賽就寫紀錄，台北大巨蛋巨人隊與中職中信兄弟隊今晚比賽，湧入總計有3萬7890名觀眾入場，改寫台灣棒球史上單場最多觀眾紀錄，原紀錄為2001年世界盃棒球賽台灣與美國隊比賽的2萬5000人。
兄弟隊長王威晨2局下敲出團隊第一支安打，今天總計4打數敲出1安，兄弟僅在8局攻下1分，終場以1比4吞敗。
王威晨今天打滿全場，他表示，可以跟這麼多巨人隊強勁的投手對決，賽前有點緊張也有點興奮，但更多的是感動，知道今天寫下台灣棒球史上單場最多觀眾紀錄，可以見證和參與這一刻很幸福、也很珍惜。
兄弟隊總教練平野惠一表示，今天雖然是交流賽性質，但還是可以感受到球員們緊張的心情，可以有這麼多球迷進場支持是值得高興的事情。
平野惠一提到，這個時間點巨人隊的投手群狀況已經調整的不錯，可以有交流賽的機會，對兄弟球員也是很好的學習，巨人隊的守備表現也很出賽，不輕易讓打者打出安打，儘管是交流賽也不放鬆，這樣的態度值得學習。（編輯：林恕暉）1130302
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