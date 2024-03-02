更多編輯台推薦新聞：
影片／落日與天線塔疊成完美貓熊 日本時隔7年再現奇景
國際

影片／落日與天線塔疊成完美貓熊 日本時隔7年再現奇景

「來自清水的孩子」擊敗宮崎駿法國獲獎 作者為台灣民主驕傲
文化

「來自清水的孩子」擊敗宮崎駿法國獲獎 作者為台灣民主驕傲

台積電德國設廠 台菜餐館、華語教學前進酒莊老城搶商機
產經

台積電德國設廠 台菜餐館、華語教學前進酒莊老城搶商機

服務業缺工拉近薪資 兩性同酬日較112年進步4天
生活

服務業缺工拉近薪資 兩性同酬日較112年進步4天

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
大巨蛋
新聞專題
大巨蛋3/89
首頁 / 運動

王威晨敲兄弟交流賽首安 見證紀錄直呼很幸福

2024/3/2 22:47
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北2日電）讀賣巨人來台交流賽中信兄弟隊長王威晨敲出團隊首安，王威晨表示很開心可以和巨人隊這麼強勁的對手對決，加上見證台北大巨蛋破3.7萬名觀眾的紀錄，「更多的是感動、很幸福也很珍惜。」

「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」首場比賽就寫紀錄，台北大巨蛋巨人隊與中職中信兄弟隊今晚比賽，湧入總計有3萬7890名觀眾入場，改寫台灣棒球史上單場最多觀眾紀錄，原紀錄為2001年世界盃棒球賽台灣與美國隊比賽的2萬5000人。

兄弟隊長王威晨2局下敲出團隊第一支安打，今天總計4打數敲出1安，兄弟僅在8局攻下1分，終場以1比4吞敗。

王威晨今天打滿全場，他表示，可以跟這麼多巨人隊強勁的投手對決，賽前有點緊張也有點興奮，但更多的是感動，知道今天寫下台灣棒球史上單場最多觀眾紀錄，可以見證和參與這一刻很幸福、也很珍惜。

兄弟隊總教練平野惠一表示，今天雖然是交流賽性質，但還是可以感受到球員們緊張的心情，可以有這麼多球迷進場支持是值得高興的事情。

平野惠一提到，這個時間點巨人隊的投手群狀況已經調整的不錯，可以有交流賽的機會，對兄弟球員也是很好的學習，巨人隊的守備表現也很出賽，不輕易讓打者打出安打，儘管是交流賽也不放鬆，這樣的態度值得學習。（編輯：林恕暉）1130302

大巨蛋
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
讀賣巨人交流賽3.7萬觀眾 大巨蛋40分鐘散場完成
172.30.142.51