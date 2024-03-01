王威晨希望台灣多幾座巨蛋 點出內野高低差需留意

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（中央社記者謝靜雯台北1日電）中華職棒中信兄弟隊今天在台北大巨蛋練球，野手王威晨表示整體感覺接近完美，但內野草皮高低差對守備、跑壘都有影響，期待明天與日職讀賣巨人隊交流賽，「很有意義、希望多點交流」。

「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」明天首戰由巨人隊與中職中信兄弟隊交手，兄弟隊今天下午安排練球，兄弟隊野手王威晨表示，大巨蛋感覺與日本巨蛋球場相似，很開心在職業球員生涯可以看到台灣有一顆蛋，「希望還可以有很多顆」。

王威晨表示，整體感覺很好，溫度、視覺感、草皮都很完整，但因為守內野，特別注意到內野草皮交接處有比較大的高低差，守備練習時彈起很多顆球，需要特別留意，跑壘也有影響，對3隊參賽球員應該都會有影響。

王威晨說，今天練球全力揮擊，打擊感覺蠻好的，接球視覺感也不錯，視野上看起來感覺球場稍微大了一點，草皮則比天母棒球場軟很多，比較像福岡巨蛋的感覺。

談起對巨人隊的印象，王威晨表示，從小看到大，巨人隊從1到9棒都是明星球員，也很喜歡巨人隊球衣的配色，簡單有氣勢。

巨人隊明天先發投手為戶鄉翔征，王威晨表示，戶鄉翔征有很好的指叉球，球速接近150公里，他有稍微看一下影片，指叉球位置很有引誘性，明天比賽希望正面對決，也很享受這樣的挑戰。

王威晨自評目前調整進度不是最完整，希望接下來的比賽會有很多球迷進場，也希望大家不要受傷、順利完賽。（編輯：唐聲揚）1130301