中信兄弟王政順猛打敲4安 擊退桃猿奪2連勝
2024/4/5 21:13（4/5 21:36 更新）
（中央社記者楊啟芳台北5日電）中華職棒今天在台北大巨蛋的賽事，中信兄弟扮演「奧客」，全場猛攻15支安打，其中王政順敲出4支安打、包辦3打點，終場兄弟以7比1輕取樂天桃猿隊，奪下2連勝。
兄弟2局上就展開攻勢，蘇緯達敲出二壘安打後，詹子賢、王政順都敲出安打，攻下1分；3局上二、三壘有人時，詹子賢擊出高飛犧牲打得1分，王政順再敲1打點二壘安打；6局上岳政華、許基宏接連敲安打，兄弟再添1分。
兄弟在第7、8局持續有分數進帳，陸續再得3分，終場以7比1奪下2連勝，今天桃猿僅在5局下靠著林承飛轟出陽春砲攻下分數。兄弟今天團隊敲出15支安打，賽後總教練平野惠一也稱讚，這場不管投、打表現都很好。
此役表現最狂的王政順先發打第7棒，4打數敲出4支安打，其中有2支二壘安打，還有1支高飛犧牲打，包辦3分打點。
平野惠一強調，比起安打數，「我比較在意打擊內容是什麼，最近岳東華狀況不好，他（王政順）很好地抓住了機會，也是很好的隊內競爭。」
王政順則表示，今天賽前練習有做一些調整，像是揮棒機制等細節，也有在開會時跟教練團討論要怎麼去攻擊，「我也沒有想太多，把自己的工作做好，幫助球隊贏球是最想要的。」
目前同樣是二壘競爭者的岳東華狀況不好，不過王政順說：「誰狀況好誰上，哪一次如果我狀況不好也會換成他，就互相。」王政順也透露，他仍要多學習，「很多東西學不完，有些經驗可以去問學長，尤其在比賽當中不知道的，學長會告訴我們怎麼做比較好。」（編輯：龍柏安）1130405
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