中信兄弟王政順猛打敲4安 擊退桃猿奪2連勝

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（中央社記者楊啟芳台北5日電）中華職棒今天在台北大巨蛋的賽事，中信兄弟扮演「奧客」，全場猛攻15支安打，其中王政順敲出4支安打、包辦3打點，終場兄弟以7比1輕取樂天桃猿隊，奪下2連勝。

兄弟2局上就展開攻勢，蘇緯達敲出二壘安打後，詹子賢、王政順都敲出安打，攻下1分；3局上二、三壘有人時，詹子賢擊出高飛犧牲打得1分，王政順再敲1打點二壘安打；6局上岳政華、許基宏接連敲安打，兄弟再添1分。

兄弟在第7、8局持續有分數進帳，陸續再得3分，終場以7比1奪下2連勝，今天桃猿僅在5局下靠著林承飛轟出陽春砲攻下分數。兄弟今天團隊敲出15支安打，賽後總教練平野惠一也稱讚，這場不管投、打表現都很好。

此役表現最狂的王政順先發打第7棒，4打數敲出4支安打，其中有2支二壘安打，還有1支高飛犧牲打，包辦3分打點。

平野惠一強調，比起安打數，「我比較在意打擊內容是什麼，最近岳東華狀況不好，他（王政順）很好地抓住了機會，也是很好的隊內競爭。」

王政順則表示，今天賽前練習有做一些調整，像是揮棒機制等細節，也有在開會時跟教練團討論要怎麼去攻擊，「我也沒有想太多，把自己的工作做好，幫助球隊贏球是最想要的。」

目前同樣是二壘競爭者的岳東華狀況不好，不過王政順說：「誰狀況好誰上，哪一次如果我狀況不好也會換成他，就互相。」王政順也透露，他仍要多學習，「很多東西學不完，有些經驗可以去問學長，尤其在比賽當中不知道的，學長會告訴我們怎麼做比較好。」（編輯：龍柏安）1130405

中華職棒樂天桃猿隊5日例行賽在台北大巨蛋交手中信兄弟，兄弟隊曾頌恩（中）8局上擊出中外野方向滾地球形成安打，帶有1分打點。中央社記者裴禛攝 113年4月5日

中華職棒樂天桃猿隊5日在台北大巨蛋與中信兄弟隊交手，桃猿投手黃子鵬（前）擔任先發。中央社記者裴禛攝 113年4月5日

中華職棒樂天桃猿隊5日在台北大巨蛋擔綱主場迎戰中信兄弟隊，兄弟洋投艾士特（Eric Stout）先發登板，投6局送出9次三振、失1分自責分，最終兄弟以7比1拿勝，艾士特獲勝投。中央社記者裴禛攝 113年4月5日

中華職棒樂天桃猿隊5日晚間在台北大巨蛋迎戰中信兄弟隊，兄弟投打表現優異，終場以7比1擊敗桃猿拿勝，賽後兄弟球員互相擊掌致意。中央社記者裴禛攝 113年4月5日

中華職棒中信兄弟隊5日在台北大巨蛋以客場身分出戰樂天桃猿隊，兄弟終場以7比1拿下勝利，許基宏（前中）全場貢獻2安1打點、2得分。圖為許基宏回本壘得分後與隊友擊掌致意。中央社記者裴禛攝 113年4月5日