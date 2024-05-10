獅隊上半季戰績獨走 兄弟教頭分析3個關鍵原因

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯新北10日電）中職統一獅隊上半季戰績獨走，中信兄弟總教練平野惠一點出3個關鍵，包括開季打出連勝、打擊角色分工明確，另外洋投裴瑞茲穩住牛棚也是一大功臣。

統一7-ELEVEn獅隊今天賽前上半季27場比賽打完戰績21勝、6敗，排名穩居第一，與各隊交手對戰成績都居上風。

中信兄弟目前上半季戰績排名第2、賽前落後獅隊7場勝差，兄弟總教練平野惠一表示，獅隊今年上半季戰績好的原因，包括開季就打出連勝，球員可以很有餘裕的面對比賽，一軍主力球員也都蠻固定的。

獅隊打者上壘率高也是關鍵，平野惠一提到，獅隊1到3棒打者有高上壘率、也能有效順利推進，4到6棒全力送回分數、貢獻打點，角色分工明確，不管什麼球隊、順的時候就會是這個樣子。

另外，平野惠一也點出獅隊把洋投裴瑞茲（Hector Perez）放在牛棚也成關鍵，裴瑞茲定位中繼，能夠在球隊有危機時守住可能失分、控制局面，「是很重要的存在。」

裴瑞茲今天賽前本季12場後援出賽，投19.1局僅失1分責失分，戰績1勝、5中繼成功、2救援成功，防禦率0.47。

兄弟今天賽前2場比賽僅拿2分，平野惠一則提到，不能用對方投手投得好這樣的說詞帶過，必須要有所突破，也做了很多內部的反省，要繼續努力。（編輯：陳政偉）1130510