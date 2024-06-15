古林睿煬6局飆11K 兄弟突破關鍵平野惠一賣關子

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北15日電）中信兄弟隊今天以6比2擊敗統一獅隊，但被獅隊先發投手古林睿煬三振11次，讓兄弟總教練平野惠一直誇「他真的是很好的投手」，被問起5局突破的關鍵，平野惠一賣關子表示怕對手知道不能說。

中職中信兄弟今天在台北大巨蛋迎戰統一7-ELEVEn獅隊，兄弟打線面對獅隊先發投手古林睿煬比賽前半段被封鎖，前4局就吞下8次三振，直到5局下靠著接連安打串聯，高宇杰適時安打送回團隊第1分。

獅隊先發投手古林睿煬今天總計用101球投6局，被敲出7支安打，投出11次三振，沒有四死球保送，失掉1分責失分、無關勝敗。

兄弟隊7局下抓準換投時機再搶分，江坤宇、高宇杰、岳政華、岳東華都敲出安打，攻勢串聯單局攻下3分、翻轉戰局，8局下再添2分保險分順利搶勝。

兄弟隊總教練平野惠一稱讚古林睿煬是很好的投手，直球尾勁會上竄，除了開賽第一局有點不穩，從2局開始都投得很漂亮，今天球路有點跑卡特，變化球可以搶好球數也可以讓打者揮空。

平野惠一透露，4局結束後有特別提醒野手調整策略，5局有所突破，但被問起提醒了什麼，平野惠一賣關子表示，如果說出來被對手知道，也會有相對的應變，所以不能透露，面對這麼好的投手，怎麼想辦法得分，這就是棒球有趣的地方。

今天比賽湧入破紀錄3萬2988名觀眾入場、改寫中職例行賽單場最多觀眾紀錄，平野惠一表示，很感謝球迷進場共創紀錄。

兄弟今天賽前邀請平野惠一的「師父」、「平成鐵人」金本知憲擔任開球嘉賓，平野惠一透露，賽前金本知憲跟他說一定要贏球， 讓他壓力很大，但金本知憲是恩人，抱著報恩的心情想辦法帶領球隊贏下這場比賽。（編輯：吳協昌）1130615