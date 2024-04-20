王威晨回一軍就先發 點出王政順遇狀況成很好課題

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（中央社記者謝靜雯高雄20日電）中信兄弟野手王威晨回一軍先發，他表示鼠蹊部不舒服的地方還是有傷剛好的痠痛感，但沒有問題；王威晨休息期間三壘代班人王政順有遇到狀況，他則認為會成為很好的課題。

兄弟隊內野手王威晨9日出賽跑壘造成腳不適、鼠蹊部出現緊繃狀況，10日下放二軍，今天回到一軍，在澄清湖棒球場與台鋼雄鷹隊比賽，王威晨也回到先發打序。

兄弟隊總教練平野惠一表示，王威晨養傷期間都隨隊一軍，觀察基本調整沒有問題，也有詢問本人意見需不需要先到二軍出賽，王威晨覺得不用，他是有經驗的球員，覺得準備好了應該就沒有問題。

王威晨表示，目前不舒服的地方還是有點痠痛，但不是受傷的感覺，無論守備的位移和長距離的跑動，傷剛好可能多多少少還是會有點影響，但大致上沒有問題。

王威晨受傷期間，三壘代班人王政順守備上偶有失誤，也因為失誤收到球迷傳惡意訊息。王威晨表示，這對王政順是很好的經驗，王政順在守備比較不穩定時會詢問他的意見，陣中學長都會協助王政順調適心態。

王威晨表示，不管是誰遇到這種事情心情難免都會受到影響，這也會是個不錯的課題，可以找出更好的解決方法。（編輯：陳政偉）1130420