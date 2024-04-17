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兄弟江坤宇因傷下二軍 楊祥禾替補先發游擊有考量

2024/4/17 17:29（4/17 18:06 更新）
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中華職棒中信兄弟隊17日升上新秀游擊手楊祥禾，也在晚間與富邦悍將隊比賽先發出賽、守游擊。楊祥禾受訪表示，身為新人，可以表現時就把握機會表現。中央社記者謝靜雯攝 113年4月17日
中華職棒中信兄弟隊17日升上新秀游擊手楊祥禾，也在晚間與富邦悍將隊比賽先發出賽、守游擊。楊祥禾受訪表示，身為新人，可以表現時就把握機會表現。中央社記者謝靜雯攝 113年4月17日
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（中央社記者謝靜雯新北17日電）中職中信兄弟隊當家游擊手江坤宇因傷下二軍，今天楊祥禾上一軍排入先發出賽，游擊除了楊祥禾還有林瑞鈞競爭；總教練平野惠一解釋，選擇讓楊祥禾先發是考量有在新莊守備出賽的經驗。

兄弟隊游擊手江坤宇因為左大腿拉傷，經過休息後狀況沒有好轉，決定拉長復原時間，昨天先下放二軍調整，球團期待他完全康復後回歸球場。

兄弟隊今天升上新秀楊祥禾，也在今晚與富邦悍將隊比賽先發出賽、守游擊；兄弟隊總教練平野惠一表示，現階段游擊就是楊祥禾、林瑞鈞競爭，兩人都是年輕球員，會選擇楊祥禾，主要是考量有在新莊棒球場守備出賽的經驗，選擇一個有經驗的人排入先發。

楊祥禾表示，大概14日時就有收到通知，要上來跟著一軍練球，所以有做好心理準備隨時會升上一軍出賽，賽前開始練習時看到打序才知道今天先發，但心情上沒有什麼特別的，因為從熱身賽開始，就把每場比賽當正式比賽打。

楊祥禾提到，身為新人，可以表現時就把握機會表現。被問起游擊的競爭者為江坤宇是否會覺得是一道難以超越的「高牆」，楊祥禾則認為，兄弟隊就是守備見長，可以做到的就是把所學發揮在場上，不要太在意結果，盡力做好最重要。（編輯：張雅淨）1130417

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