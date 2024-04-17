兄弟林瑞鈞本季首安出爐 內野工具人仍盼顧好守備

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（中央社記者謝靜雯新北17日電）中職中信兄弟隊林瑞鈞是守優於攻的球員，教練團給的定位是內野工具人，但他把握機會爭游擊位置，14日先發出賽、本季首安出爐，不過他仍期許自己顧好守備、發揮價值。

兄弟隊游擊大將江坤宇左大腿拉傷，14日對味全龍隊比賽休兵1天，由林瑞鈞先發守游擊，林瑞鈞5局下從龍隊洋投銳歐（Rio Gomez）手中敲出個人本季首安。

江坤宇16日被下放二軍，兄弟隊總教練平野惠一表示，江坤宇腿部傷勢復原狀況比較難掌控，歸隊時間難以預估，目前游擊位置由林瑞鈞、楊祥禾兩人競爭。

林瑞鈞之前多以二壘、游擊守備位置為主，去年一軍出賽曾守過一壘，今年也有在一軍守三壘的紀錄。林瑞鈞表示，主要守備位置是內野中線，也明白目前教練團對他的定位，希望內野所有位置都要會守。

林瑞鈞透露，去年打擊方面表現不理想，對攻擊的表現很不滿意，春訓有特別加強，現在打擊感覺更有自信。

林瑞鈞是守優於攻的類型，但他表示春訓放了太多重心在打擊上，反而守備調整進度落後，沒有顧好本來的優點，也有不斷提醒自己，打擊好、力量大的學長太多，應該把重心放在守備上面，發揮該有的價值。（編輯：龍柏安）1130417