跑壘成腿部負擔 兄弟教頭預計請專家教「跑步」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北1日電）中職中信兄弟江坤宇因左大腿拉傷，預計最快5月中才能回歸，兄弟教頭平野惠一今天表示，計畫在7月邀請跑壘教練和田賢一來球隊教學「跑步」，減輕選手跑壘導致的腿部負擔。

兄弟主力游擊手江坤宇在4月16日時因左大腿拉傷而下二軍，兄弟總教練平野惠一今天受訪時表示，評估大概要到5月中，江坤宇才有辦法上場比賽，預計會先在二軍打復健賽，等狀況調整回來後再回歸一軍。

平野惠一坦言，江坤宇缺陣的這段時間，確實有感受到其存在感，不過春訓時也有沙盤推演過若江坤宇因傷不在陣中要怎麼辦，「頂替的楊祥禾非常努力，對他也很有期待。」

談到江坤宇的腿部傷勢，也讓平野惠一今天提到，春訓時期曾短暫來兄弟指導過跑壘的教練和田賢一，有望在明星賽後正式邀請他來台灣擔任教練，指導球員如何「跑步」。

平野惠一說明：「球員下半身腿部很容易受傷的原因是預測之外的跑壘、腳步移動，會帶來更多負擔，導致緊繃。」

平野惠一指出，之前透過共同朋友認識跑步專長的和田賢一，和田賢一甚至去過牙買加學習跑步，延伸到其他運動上。

平野惠一提到，「其實很多選手都不知道要怎麼跑，都是靠著蠻力去衝，所以希望用理論的方式，讓大家了解跑很快的人身體機制是怎麼樣，用這樣的方式讓大家更有成長，減少腿部負擔。」（編輯：張雅淨）1130501