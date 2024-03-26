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楊祥禾多練守位拚一軍 游擊競爭者江坤宇樂於分享

2024/3/26 20:49
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（中央社記者謝靜雯新北26日電）中職中信兄弟新秀楊祥禾官辦熱身賽有表現，有望拚開季一軍機會，總教練平野惠一建議多練外野，場上除了捕手外可以說每個位置都會守，但自評游擊最有信心，江坤宇也很樂於分享經驗。

楊祥禾是去年選秀兄弟第5輪選進好手，目前還沒有一軍出賽紀錄，楊祥禾業餘時期是投打二刀好手，直到大學2年級都還有登板投球，最快球速可達145公里，也有開轟能力。

楊祥禾今年官辦熱身賽也把握機會表現，今天賽前8場出賽共7打數敲出2支安打，他自評熱身賽表現還可以，就算沒有上場，也會看相同守位的江坤宇（游擊）、王威晨（三壘）和岳政華的守備站位、學習經驗。

官辦熱身賽開始總教練平野惠一也建議他嘗試外野守備，楊祥禾表示過去沒有守過，官辦熱身賽有替補上場守外野，但沒有守備機會，加上外野位置，等於場上除了捕手外的位置都守過，但他說最有信心的還是游擊。

要拚一軍機會，游擊競爭者為江坤宇，楊祥禾表示，官辦熱身賽前還有很多東西不太清楚，雖然是競爭位置，但江坤宇都很樂於分享。（編輯：張雅淨）1130326

#中信兄弟
#中職
#平野惠一
#江坤宇
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